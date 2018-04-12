官將首藝術麵包誘人 惹蔡總統頻打量

2018-04-12 14:49 中央社 台北12日電



總統蔡英文今天接見「世界麵包大師賽」金牌得主，現場擺出「官將首藝術麵包」，濃郁的麵包香，讓蔡總統中斷致詞，頻頻打量，並問「我一直在想那可以吃嗎？聞起來是蠻香的」。

蔡總統今天接見「世界麵包大師賽」金牌得主及參賽選手，這項行程未公開，總統府會後公布新聞稿與影帶。

蔡總統致詞提到，麵包師傅王鵬傑以過去參與陣頭的經驗，製作跟真人一樣高的官將首藝術麵包。尤其是要在小塊的麵包上，將繁複的臉譜表現出來，真的非常厲害。他的麵包不但吸引了評審的目光，也將台灣傳統的官將首文化成功地推廣到世界。

蔡總統邊致詞，邊側首打量得獎師傅昨晚連夜做出來的官將首藝術麵包，她笑問「我一直在想那可以吃嗎？聞起來是蠻香的」。

蔡總統說，在場3位師傅的麵包作品所展現的，不只有台灣的傳統文化，還有自身珍貴的情意。麵包師傅陳有鋕將麵包命名為「銀河的秘密」，代替戒指，獻給這18年來攜手相伴的妻子。而麵包師傅謝忠祐更在比賽結束後跟女朋友求婚。她相信，這次的比賽一定是大家很難忘的回憶。

蔡總統表示，政府投入很多人力與物力，協助花蓮震災復原。3位參賽師傅慷慨解囊，將得到的獎金全數捐給花蓮，幫助花蓮人，令人感動。

蔡總統指出，這幾年來，台灣烘焙師傅在國際賽事的表現有目共睹。烘焙業者透過選用在地食材、導入產品履歷管理等方式，兼顧食安也創造台灣特色，帶動國內烘焙業發展。

總統強調，政府為進一步發展烘焙業，除了輔導業者使用智慧科技及數位社群行銷創意，對於參與國際競賽的選手，也提供資金及相關協助。政府也以國家隊的概念，打造台灣品牌形象，向東協、南亞等國家行銷台灣優質的糕餅產品，希望打開台灣烘焙產業的國際知名度。

總統感謝訪賓努力推動台灣烘焙業，提升台灣的國際能見度，也期許未來能夠進一步讓台灣更能被國際社會看到，讓年輕人將烘焙產業視為有希望的產業。