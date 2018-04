馬英九史丹佛演講 頭銜用「中華民國(台灣)前總統」

2018-04-12 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



前總統馬英九。報系資料照。 記者陳嘉寧/攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天以「台灣當前三項挑戰」為題,受邀在美國史丹福大學演講。主辦單位為了表示對馬英九的尊重,現場依照馬英九的意見,清楚寫著馬英九的頭銜為 「former President of the Republic of CHINA (Taiwan)」,舞台上更擺放了中華民國與美國的國旗。

馬英九辦公室表示,當初是主辦單位主動詢問馬英九要用什麼頭銜,馬辦就回覆「former President of the Republic of CHINA (Taiwan)」,這也是馬英九在卸任後出國訪問一貫的要求。