親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
空汙法草案初審
深澳電廠惹爭議
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

當年蘇貞昌給蔡英文釘子 現在蔡送蘇轎子

員工爆好市多8大秘密 賣場從中間逛起…這天去購物最好

政院拍板軍改方案 綠委：不排除有微調空間

2018-04-12 13:48中央社 台北12日電

軍人年改方案昨天達成共識，推估現役月退約可多領兩成，對募兵將是一大誘因。 圖／...
軍人年改方案昨天達成共識，推估現役月退約可多領兩成，對募兵將是一大誘因。 圖／聯合報系資料照片
分享

【中央社／台北12日電】

民進黨團幹事長何欣純今天針對行政院版軍人年改表示，民進黨團會支持，但不排除有微調空間，會盡快排審。國民黨團書記長李彥秀說，不排除提出修法黨版，審查前會要求召開公聽會，了解對國軍戰力的影響。

身兼國家年金改革委員會執行長行政院政委林萬億上午在行政院會後記者會表示，行政院尊重立法院的審議。先前也與民進黨團、外交及國防委員會、司法及法制委員會、年金小組仔細溝通；副總統陳建仁也三次與立委對話，其中一次國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正也與會。

林萬億說，這是充分溝通後才有的版本，因此以這樣的經驗相信，立法院已充分了解這個版本的內涵、精神所在。

行政院院會今天通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，行政院政務委員林萬億在院會後記者會表示，行政院通過的版本是採服役滿20年起支俸率55%，年增率2%，和國防部去年公告的有微調，軍官上限是不超過90%，士官不超過95%。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，行政院軍人年改的草案版本，部分有接受立委建議，部分則接受國防部、退輔會的建議，民進黨團會予以支持，但黨團大會討論過後，也不排除有微調的空間。

她說，黨團大會還未討論過軍人年改議題，行政院的草案版本到立法院後，會在黨團大會討論，目前黨內還在溝通整合，但因為13日沒有甲動，因此最快下週才會召開黨團大會。最快要四月底、五月初才能排審，但黨團會盡快來排審。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，待行政院版本送進立法院後，國民黨團會具體要求精算報告，以了解對於退輔基金永續的成效，審查前也會要求一定數量的公聽會，讓外界聲音進來，並了解各方意見及對國軍戰力的影響。執政黨應先做好內部溝通，不要審議時還有雜音，大玩兩面手法。

李彥秀說，國民黨也會提出有利人才留任久用、合理照顧退伍軍人的對應版本，對案方式將考量修法進度，不排除提出修正動議、個別委員提案或是黨版。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，軍人年金改革方案，黨團的立場是支持照顧「基層」，這個大方向沒有改變。他說，行政院版本對於「高層」的影響，黨團會再瞭解。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，針對行政院提出的軍改版本，黨團下午開會討論，明天將召開記者會說明；至於親民黨是否會提出版本，也要待開會討論之後，再做決定。

立法院退伍軍人民進黨

相關新聞

無法遵守當年的承諾 蘇貞昌：「我深深致歉」

2018-04-12 13:27

吳音寧弟發文護姐 宅神：250萬補償還不夠？

2018-04-12 13:09

蘇貞昌：會全力抬轎奮力輔選贏回新北

2018-04-12 13:28

經濟面持續好轉 蔡總統盼台僑回來投資

2018-04-12 12:39

柯文哲政治新解 「再研議就是現在不想做」

2018-04-12 12:13

徐國勇稱葉俊榮只登陸講學一次 蔡正元酸：被騙的鬼

2018-04-12 12:09

別再發生「飛天椅」意外 藍委提專法管理兒童遊戲場

2018-04-12 12:03

跟綠議員關係緊張？ 柯文哲：不需把真相告訴大家

2018-04-12 12:01

影╱好帥！蔣萬安濕身拉葉元之拜票 市場婆媽驚呆了

2018-04-12 12:00

農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？

2018-04-12 11:39

會找時間拜會蘇貞昌？ 柯文哲：有需要就談

2018-04-12 11:34

蔡英文找陳菊協助溝通？ 她舉8例指「溝通變鴻溝」

2018-04-12 11:33

立院審財團法人法 柯建銘提案排除宗教法人

2018-04-12 11:29

被說政二代 張溫鷹為女抱屈「她是政治犯二代」

2018-04-12 11:06

1行政區被剖成2立委選區 藍民代：民進黨只會撕裂

2018-04-12 11:06

WHO建議接種四價流感疫苗？立委籲不該省經費仍用三價

2018-04-12 11:00

新北市長民調 蘇貞昌小贏侯友宜0.9％

2018-04-12 10:57

下一步往哪走？朱立倫妙回「去新店」

2018-04-12 10:15

蔡英文當面勸進蘇貞昌參選新北市長

2018-04-12 09:27

「蔡蘇會」今登場 民進黨派洪耀福等3人迎接蘇貞昌

2018-04-12 09:19

陳芳明提出的台灣價值 孫大千：不分藍綠都應信奉

2018-04-12 09:04

柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧

2018-04-12 07:25

雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？

2018-04-12 02:39

美中貿易戰 蔡英文：證明推新南向是對的

2018-04-11 18:35

北檢查婦聯會案 副秘書長等人堅稱無毀損歷史資料

2018-04-11 17:38

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢

2018-04-11 16:15

獲邀WHA？ 吳釗燮：不容台灣樂觀

2018-04-11 14:31

蔡17日訪史瓦濟蘭 直飛不過境

2018-04-11 14:28

落實地方議會公開透明 立委提修地制法

2018-04-11 13:51

天然反統一的年輕世代 有七成願為台灣而戰

2018-04-11 12:58

蔡英文批馬時代推綠能慢？ 藍委：拉「馬維拉」救援

2018-04-11 12:54

不滿黃煌雄任促轉會主委 黃國昌批民進黨：當年遺憾都忘了嗎？

2018-04-11 12:33

未查李茂生反串被酸 葉毓蘭：屠夫口中頌經不也功德？

2018-04-11 12:30

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

台灣獲邀WHA？ 陳時中：希望不大 但努力是必要的

2018-04-11 11:49

會不會獲邀WHA？ 吳釗燮：不容我們樂觀

2018-04-11 11:21

影／胡文琦被陳菊告 今再批大砲打小鳥

2018-04-11 11:13

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43
看更多

熱門文章

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧

2018-04-12 07:25

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

高市長藍營內戰？璩美鳳：韓國瑜選高雄態度像「撩妹」

2018-04-11 18:27

聽網友的話…柯P的那些事 侯友宜看到了嗎

2018-04-12 09:00

行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」

2018-04-12 11:10

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北 蘇貞昌願意承擔

2018-04-12 10:46

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

新北市長選情五五波 民調：蘇貞昌小贏侯友宜

2018-04-12 10:40

台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨

2018-04-12 08:36

呂秀蓮讚朱立倫侯友宜「做得不錯」 籲民進黨戒慎恐懼

2018-04-12 09:56

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

遭爆偷吃妻子閨密 資策會執行長請辭獲慰留

2018-04-12 02:00

吳音寧弟發文護姐 宅神：250萬補償還不夠？

2018-04-12 13:09

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

陳芳明提出的台灣價值 孫大千：不分藍綠都應信奉

2018-04-12 09:04

影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報

2018-04-12 09:38

不計個人毀譽榮辱 蘇貞昌參選新北市長

2018-04-12 11:47

國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39

陳菊若輔選 羅智強：我就告發她涉貪瀆

2018-04-12 08:53

王浩宇：幹嘛花錢維護蔣家屍體 靈柩應入土為安

2018-04-12 12:18

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

侯友宜喊提高容積獎勵 彭盛韶批：不負責任的選舉支票

2018-04-11 17:15

雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？

2018-04-12 02:39

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

【重磅快評】驅趕獼猴原來只是為了人類的轉型正義

2018-04-11 14:49

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

到對岸講學不只一次？內政部：葉俊榮赴陸是學術交流

2018-04-12 00:21

綠營北市議員初選現任落馬 港湖區一陣「騷動」

2018-04-11 16:17

最新民調侯友宜蘇貞昌五五波 侯友宜：聽聽就好

2018-04-12 11:55

年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮

2018-04-12 10:44

蘇貞昌一走就跟上 侯友宜：我還要繼續拚

2018-04-11 20:44

防空汙鼓勵告發 再增好鄰居、吹哨者條款

2018-04-12 00:11

影╱好帥！蔣萬安濕身拉葉元之拜票 市場婆媽驚呆了

2018-04-12 12:00

新聞眼／別「卡」住高教交流大門

2018-04-12 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top