政院拍板軍改方案 綠委：不排除有微調空間

2018-04-12 13:48 中央社 台北12日電



軍人年改方案昨天達成共識，推估現役月退約可多領兩成，對募兵將是一大誘因。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

【中央社／台北12日電】

民進黨團幹事長何欣純今天針對行政院版軍人年改表示，民進黨團會支持，但不排除有微調空間，會盡快排審。國民黨團書記長李彥秀說，不排除提出修法黨版，審查前會要求召開公聽會，了解對國軍戰力的影響。

身兼國家年金改革委員會執行長行政院政委林萬億上午在行政院會後記者會表示，行政院尊重立法院的審議。先前也與民進黨團、外交及國防委員會、司法及法制委員會、年金小組仔細溝通；副總統陳建仁也三次與立委對話，其中一次國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正也與會。

林萬億說，這是充分溝通後才有的版本，因此以這樣的經驗相信，立法院已充分了解這個版本的內涵、精神所在。

行政院院會今天通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，行政院政務委員林萬億在院會後記者會表示，行政院通過的版本是採服役滿20年起支俸率55%，年增率2%，和國防部去年公告的有微調，軍官上限是不超過90%，士官不超過95%。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，行政院軍人年改的草案版本，部分有接受立委建議，部分則接受國防部、退輔會的建議，民進黨團會予以支持，但黨團大會討論過後，也不排除有微調的空間。

她說，黨團大會還未討論過軍人年改議題，行政院的草案版本到立法院後，會在黨團大會討論，目前黨內還在溝通整合，但因為13日沒有甲動，因此最快下週才會召開黨團大會。最快要四月底、五月初才能排審，但黨團會盡快來排審。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，待行政院版本送進立法院後，國民黨團會具體要求精算報告，以了解對於退輔基金永續的成效，審查前也會要求一定數量的公聽會，讓外界聲音進來，並了解各方意見及對國軍戰力的影響。執政黨應先做好內部溝通，不要審議時還有雜音，大玩兩面手法。

李彥秀說，國民黨也會提出有利人才留任久用、合理照顧退伍軍人的對應版本，對案方式將考量修法進度，不排除提出修正動議、個別委員提案或是黨版。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，軍人年金改革方案，黨團的立場是支持照顧「基層」，這個大方向沒有改變。他說，行政院版本對於「高層」的影響，黨團會再瞭解。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，針對行政院提出的軍改版本，黨團下午開會討論，明天將召開記者會說明；至於親民黨是否會提出版本，也要待開會討論之後，再做決定。