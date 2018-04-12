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蘇貞昌：會全力抬轎奮力輔選贏回新北

2018-04-12 13:28聯合報 記者王敏旭╱即時報導

行政院前院長蘇貞昌今上午會面身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，蔡希望他接受黨徵召參選新北市長長，蘇貞昌在臉書上指出，已當面表示同意。

蘇貞昌說，原先並無參選的意願，當年在保安宮廟埕說過不選第三次。但近年看到新北市停滯不前的現狀，甚且過去跟市民共同打拚努力的驕傲成果，都已不復在，他由衷希望能由優秀的青壯世代參選，當然會全力抬轎、奮力輔選，贏回新北。

蘇指出，人生的劇本不是他能偷看；面對市民期待、新北市未來發展，及黨的整體佈局需要，無法放著不管，這是老縣長不捨心情，也是身兼黨員的責任，因此慎重思考後，決定接受黨的徵召。

蘇貞昌臉書全文如下：

各位市民朋友，剛剛在中央黨部和蔡主席會面，主席希望我能接受黨的徵召，參選新北市長，我已經當面向主席表示同意。

我原先並無參選的意願，當年在保安宮廟埕說過不選第三次。但近年來，看到新北市停滯不前的現狀，甚且過去跟市民共同打拼努力的驕傲成果，都已不復在，更是感到不忍。基於對新北市的深厚感情，我由衷希望能由優秀的青壯世代參選，我也當然會全力抬轎、奮力輔選，贏回新北。

但這段時間以來，形勢的發展實在出乎意料，人生的劇本不是我能偷看；面對新北市民的期待，新北市的未來發展，及黨的整體佈局需要，我無法放著不管，這是老縣長的不捨心情，也是身為黨員的責任。所以，在經過慎重思考之後，我決定接受黨的徵召。

我知道，這個決定會引來質疑，招來許多冷嘲熱諷，甚且是人身攻擊，無法遵守當年的承諾，我深深致歉，但大局當前，我選擇承擔。因為這些年來，我一直在新北市，整個局勢，我也時時在關注，我了解整個狀況，這一次選舉非同小可，新北要再起，我們的黨要繼續掌舵，台灣要站穩，完全取決於此。作為一個創黨黨員，當黨有需要，我不能說不；當新北有需要，我不能說不。

這不是我規劃的人生劇本，但我會為新北、為黨、為台灣，全力以赴。我期待能找回當年台北縣民的光榮與驕傲，讓新北風華再現，我也希望能夠對年底縣市長選舉做出最大的貢獻，扮演好母雞的角色，為黨顧好新北的局，讓議員選舉有最亮眼的成績。

最後，我想向新北市民表達由衷的感謝，十幾年了，感謝大家還記得我，肯定我。過去，我們一起在這個城市打拼，讓台北縣成為在地人的好所在，出外人的新故鄉。現在，我會和大家再一起努力，我會用生命的力量，讓新北市重現往日的光榮，貞昌在此深深一鞠躬，感謝我最親愛的新北市民，謝謝大家。

行政院前院長蘇貞昌在臉書上指出，已答應接受民進黨徵召，參選新北市長。圖/翻攝蘇貞...
行政院前院長蘇貞昌在臉書上指出，已答應接受民進黨徵召，參選新北市長。圖/翻攝蘇貞昌臉書
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