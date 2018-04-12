無法遵守當年的承諾 蘇貞昌：「我深深致歉」

2018-04-12 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



前行政院長蘇貞昌（左二）。記者杜建重／攝影 分享 facebook 將代表民進黨參選新北市長的行政院前院長蘇貞昌，稍早在臉書發文，對於當年在保安宮廟埕說過不選第三次，他表示，「無法遵守當年的承諾，我深深致歉」，這一次選舉非同小可，新北要再起，黨要繼續掌舵，台灣要站穩，完全取決於此。作為一個創黨黨員，「當黨有需要，我不能說不；當新北有需要，我不能說不。」

蘇貞昌上午前往民進黨中央與兼任黨主席的蔡英文總統會面，他表示，蔡主席希望他能接受黨的徵召，參選新北市長，他已經當面向主席表示同意。

蘇貞昌說，他原先並無參選的意願，當年在保安宮廟埕說過不選第三次。但近年來，看到新北市停滯不前的現狀，甚且過去跟市民共同打拼努力的驕傲成果，都已不復在，更是感到不忍。基於對新北市的深厚感情，他由衷希望能由優秀的青壯世代參選，他也當然會全力抬轎、奮力輔選，贏回新北。

不過，蘇貞昌表示，這段時間以來，形勢的發展實在出乎意料，人生的劇本不是他能偷看；面對新北市民的期待，新北市的未來發展，及黨的整體佈局需要，他無法放著不管，這是老縣長的不捨心情，也是身為黨員的責任。所以，在經過慎重思考之後，他決定接受黨的徵召。

蘇貞昌說，他知道這個決定會引來質疑，招來許多冷嘲熱諷，甚且是人身攻擊，無法遵守當年的承諾，他深深致歉，但大局當前，他選擇承擔。因為這些年來，他一直在新北市，整個局勢，他也時時在關注，他了解整個狀況，這一次選舉非同小可，新北要再起，我們的黨要繼續掌舵，台灣要站穩，完全取決於此。作為一個創黨黨員，當黨有需要，他不能說不；當新北有需要，他不能說不。

蘇貞昌表示，這不是他規劃的人生劇本，但他會為新北、為黨、為台灣，全力以赴。他期待能找回當年台北縣民的光榮與驕傲，讓新北風華再現，他也希望能夠對年底縣市長選舉做出最大的貢獻，扮演好母雞的角色，為黨顧好新北的局，讓議員選舉有最亮眼的成績。

最後，蘇貞昌表達對新北市民由衷的感謝，他說，十幾年了，感謝大家還記得他，肯定他。過去，我們一起在這個城市打拚，讓台北縣成為在地人的好所在，出外人的新故鄉。現在，他會和大家再一起努力，我會用生命的力量，讓新北市重現往日的光榮，貞昌在此深深一鞠躬，感謝他最親愛的新北市民，謝謝大家。