吳音寧弟發文護姐 宅神：250萬補償還不夠？

2018-04-12 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



朱學恆。 聯合報系資料照 分享 facebook 北農總經理吳音寧因菜價風波，連兩天在市議會質詢中遭炮轟，擔任樂團主唱的弟弟吳志寧在臉書發文護姐。

吳志寧表示，這段時間看著爸爸（吳晟）和姊姊（吳音寧）在網路上被酸被罵，除了心疼更深的感覺是荒謬。原來勇敢善良的人，在媒體上，可以被扭曲成貪婪、自私、或是各種更詭異的樣貌，尤其是各家名嘴，彷彿比他還認識瞭解家人。

吳志寧表示，無力一一去解釋每一個荒謬，但他父親一生只為推動種樹救環境，擔任資政也是無給職，分文未取，甚至自掏腰包北上建言，只為更加速台灣環境的綠化，網路上的酸言酸語，只令人感到可笑與不解。姊姊就是勇敢善良的人，正在體制裡努力著你在媒體上看不到的事。吳志寧最後表示，自己以生為吳家人為榮，也為父親和姊姊感到不捨與驕傲。

不過宅神朱學恒則發文反諷，市議員徐世勳要求舉出吳音寧「適任」的理由，兼任北農董事長的北市副市長陳景峻卻答，「我現在舉不出來」，柯文哲則說，「我只可以說出無法換掉她的原因」。結果連出來說話的吳音寧弟弟也舉不出來為什麼她應該繼續留任，只能發篇空洞文，可見這題多麼難以回答。