經濟面持續好轉 蔡總統盼台僑回來投資

2018-04-12 12:39 中央社 台北12日電



總統蔡英文。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影 分享 facebook 總統蔡英文今天接見「大洋洲各地台籍社團回國訪問團」，她強調，台灣經濟的基本面持續好轉，這是有目共睹的事情；她期待訪問團能好好看看台灣的環境，慎重考慮回來投資。

蔡總統致詞時提到，訪問團這次除了拜訪總統府、行政院、立法院、外交部及僑委會，也會到現在最夯的花蓮和宜蘭參觀。藉由此次訪問，她相信大家都會感受到台灣發展和進步，也會對台灣未來更有信心。

總統指出，這2年來，台灣積極推動各項改革工作，成果也漸展現。例如台灣3月出口數值統計將近300億美元，創下歷史上單月最高紀錄。台灣經濟的基本面持續在好轉，這是有目共睹的事情。

蔡總統也表示，「5加2產業創新計畫」正在加快台灣產業轉型升級的速度。同時，今年全面啟動的前瞻基礎建設計畫，將會強化國內基礎建設，並提高內需市場的投資能量。

她強調，台灣目前在綠能、智慧城市、新農業等領域都有很多新的投資題材。她期待訪問團能利用這次機會，好好看看台灣的環境，慎重考慮回來投資。

內政方面，總統指出，年金改革、社會住宅、長照2.0、以及幼教公共化，都一一在落實。外交方面，政府也正藉由新南向政策，發展台灣對外關係的多元格局。

蔡總統提到，訪團團員在紐澳事業有成，有很多人脈，相信他們都能成為台紐澳之間的橋梁，增進雙邊了解，促進雙邊交流和投資。台灣未來的發展，需要他們的支持。政府重視僑民的態度始終如一。政府會努力建設台灣，讓海外台灣人都以故鄉台灣為榮。