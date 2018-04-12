徐國勇稱葉俊榮只登陸講學一次 蔡正元酸：被騙的鬼

2018-04-12 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



內政部長葉俊榮被質疑在浙江大學兼職，但葉俊榮稱他是受該校光華法學院長朱新力邀請，講學27天，沒收取費用，更沒有正式應聘。國民黨前中央政策會執行長蔡正元在臉書貼文，指大陸友人說葉俊榮的說法是在「騙鬼」，那行政院發言人徐國勇也說葉俊榮只去一次，也是被騙的鬼！

蔡正元貼文如下：

內政部長葉俊榮

葉俊榮「騙鬼」

葉俊榮說

他去中國大陸「講學」

並沒有「收費」

大陸友人說「騙鬼」

的確

台灣島有很多鬼可以騙

徐國勇說

葉俊榮只去一次

顯然