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員工爆好市多8大秘密 賣場從中間逛起…這天去購物最好

別再發生「飛天椅」意外 藍委提專法管理兒童遊戲場

2018-04-12 12:03聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

日前新竹購物中心發生因「飛天椅」遊樂器材突然失速，造成8名兒童受傷的意外。國民黨立委王育敏今舉行記者會，提出「兒童遊戲場安全管理條例」草案要求專法管理，將營利與非營利的非機械式兒童遊戲設施一併納管，落實源頭把關，並增訂3萬元罰則。

根據去年消基會抽查資料發現，雙北公園的兒童遊樂設施有高達93%不合格。王育敏指出，現行「兒童遊戲場設施安全管理規範」位階過低，各機關權責不清，也未強制要求各行業主管機關與地方政府應定期稽查，導致稽查成效不彰。

王育敏說，以「飛天椅」摔落意外為例，目前的「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」無法處理，因為該設施並非是建築基地內固著於地面或建築物，在沒法可管的狀況下，主管機關不明，地方政府也幾乎「零管理」，才會有這樣的意外發生。

王育敏表示，該草案未來會將營利與非營利的非機械式兒童遊戲設施一併納管，適用範圍除了餐飲業、百貨賣場、旅宿業等附設的免費兒童遊戲場之外，也擴及公園、學校、公立幼兒園、公寓大廈、兒少福利機構等地的遊戲場，以及營利性的兒童遊戲場，並增訂最高3萬元罰鍰之罰則。

在機械遊樂設施設置部分，王育敏也強力要求內政部必須儘速修改機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」將移動式遊具一併納管，避免意外再度發生。

國民黨立委林為洲表示，我國在2014年制定「兒童權利公約施行法」，其中第4條規定「各級政府機關行使職權，應符合公約有關兒童及少年權利保障之規定，避免兒童及少年權利受到不法侵害，並積極促進兒童及少年權利之實現。」兒童遊戲場議題自屬兒童福利與權益保障範疇，應符合「兒童權利公約施行法」之立法精神。

國民黨立委楊鎮浯則說，這種移動式的遊具合格率只有六成甚至不到六成，而且偏鄉或是離島的夜市等活動攤販時常使用，又沒有法規明確規範，都存在著潛藏危機。他表示，身為內政委員會的召委，他將在本會期會推動「兒童遊戲場安全管理條例」排審，希望盡快完成立法。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴也呼籲儘速立法規範，讓有關單位扛起責任；兒福聯盟政策中心主任李宏文建議，應落實新型態遊樂設施的上、中、下游分工管理，政府單位應儘速制訂移動式、充氣式遊樂設施的產品標準，加強源頭把關。

國民黨立委王育敏、林為洲、楊鎮浯上午舉行「兒童遊戲場，安全無「法」管?!」記者會...
國民黨立委王育敏、林為洲、楊鎮浯上午舉行「兒童遊戲場，安全無「法」管?!」記者會。記者許正宏／攝影
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