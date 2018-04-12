會找時間拜會蘇貞昌？ 柯文哲：有需要就談

2018-04-12 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天出席「大港墘公園完工啟用」記者會。記者張世杰／攝影 分享 facebook 年底市長選戰開打，民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲受關注，外傳柯農曆年前希望拜會行政院前院長蘇貞昌遭拒，柯今天出席活動時表示，他有問過幕僚，沒有排行程；至於未來會再找時間拜會蘇？柯文哲回應有需要就談。

柯文哲今天出席「大港墘公園完工啟用」記者會，會後媒體詢問，農曆年前有拜會蘇貞昌？柯說「我問過幕僚，沒有排行程」；但有無這打算，柯文哲回應「但是好像也沒有排，我查過沒有排」，媒體追問未來會去找蘇？柯則說，他態度自然就好，有需要就談。

另外，新北市長選戰，民進黨派蘇貞昌對決國民黨的新北市前副市長侯友宜，有媒體報導，兩人最新民調僅差0.9％，對於這民調看法，柯文哲回應「我不曉得」。

由於近期傳出柯文哲積極拜會民進黨大老，之後還要去見誰？柯文哲表示，這種事不用特別出來講，有空政壇前輩都會去拜訪，有時候還是要問他們經驗，「這也是我最欠缺的」。

至於有哪些前輩？柯文哲說，太多了，許信良到李前總統到阿扁，太多了，人都有朋友，有空到那地方就順便排一排，或是看一看。

媒體詢問，會擔心出來選的人都不是自己朋友？柯文哲聽聞後停頓一下，才說他連前台南縣長蘇煥智都見過，幾個月前有見過，選舉也不見得是敵人。