蔡英文找陳菊協助溝通？ 她舉8例指「溝通變鴻溝」

2018-04-12 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議員王欣儀臉。圖／王欣儀提供 分享 facebook 總統蔡英文昨天在總統府，宣布高雄市長陳菊接任總統府祕書長，希望陳菊未來協助執政團隊促成政府與社會溝通。台北市議員王欣儀臉書指出，蔡政府曾自許是最會溝通的政府，結果一路走來，應該是有「溝」沒有「通」、「溝通變鴻溝」才比較貼近現實。

王欣儀並數蔡英文民進黨政府的「溝通史」，她說，從選前英氣颯然的「最會溝通」，到如今狡辯民調低迷是因「疏於溝通」。

她條列2018/4/10 蔡英文說，民進黨的支持度未流失太多，只是在急行軍時有時「疏於溝通」⋯2018/1/23 蔡英文：外界諷她為「拒馬總統」時強調，自己「依然是最會溝通」的總統；她也提到，民進黨在野時確實也對執政者有批評與不滿，但在陳抗時都相當節制。

2016/8/26 蔡英文：百日改革磨合陣痛，「溝通、溝通、再溝通」；2016/3/9 蔡英文：年輕人「不要怕與政府溝通，聽不到可以拍桌」；2015/7/9 蔡英文：我的政府有史以來「最會溝通」。

王欣儀說，再對照今日宣布花媽菊姐任府秘書長 ，分攤對外「溝通」工作。又不禁令人回想起2016年陳菊說會做滿市長任期，現卻要當府秘書長；2014年賴清德承諾做滿4年市長，現卻當行政院長；2010年蘇貞昌發誓不選第3次，現卻要選新北市長；2008年謝長廷說敗選退出政壇，現卻當駐日代表。