立院審財團法人法 柯建銘提案排除宗教法人

2018-04-12 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今審查「財團法人法」草案，國民黨團發動甲動，反對將宗教、私校、醫療財團法人適用財團法人法，並以程序發言杯葛，要求暫緩修法。民進黨立法院黨團總召柯建銘也提出修正動議，將宗教財團法人另以法律定之。

國民黨提出修正動議指出，「宗教及國際學術交流財團法人之許可、設立、組織、運作及監督管理，不適用本法」。民進黨團總召柯建銘也提修種動議，將「宗教財團法人之許可設立、組織、運作及監督管理，另以法律定之。」

國民黨立委賴士葆說，要進一步監督國民黨不會反對，但必須從長計議，不要這麼急著審查，應該要加開3場公聽會，包括宗教團體、醫療團體、私校團體各1場。賴士葆也說，之所以會認為該法是搶錢條款，是因為經營不善就可以撤換董監事，或是讓政府的手伸進來不足股份後再收回，這不是搶劫是什麼？

國民黨立委顏寬恒表示，他反對民進黨政府用監督之名進行擴權之實；國民黨立委費鴻泰也說這種「回溯清算」條款，不就是要掀起「宗教戰爭」嗎？為什麼要用雙手去染指宗教團體？國民黨立委柯志恩也說，這就是要針對將經國基金會、中技社等法人去做整治。

司法及法制委員會召委段宜康表示，我們應該要逐條討論檢視每一條條文，如果這個條文對某一些財團法人適用是有困難的，當然可以做例外的處理；而對於特定性質的財團法人，有些的確是有困難，段宜康建議先逐條審查後再去思考是否要排除。