求婚、摳手心、合照抓很緊… 粉絲太瘋狂 立委練脫身術

2018-04-12 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



為民服務的立委遇到瘋狂粉絲怎麼辦？民進黨立委蘇巧慧親民風格受不少選民喜愛，有粉絲時常打電話到辦公室找她聊天，更有人打電話向她求婚；而人稱「淡水蔡依林」的立委呂孫綾，時常收到粉絲寄送的食物，在地方跑行程與民眾握手時，還曾被男粉絲摳手心。粉絲的「盛情」，成了立委的「甜蜜負荷」。

蘇巧慧表示，因父親蘇貞昌的關係，從小就常接觸大眾，也學會如何與人對應。面對選民，她坦言，每個人的表現方式不同，部分較積極、熱情的選民會用肢體互動展現他們的善意，她也相信大多民眾都並非惡意，所以不會特別去防備。

若感異常 技巧閃開

民進黨立委蘇巧慧 蘇巧慧辦公室／提供 分享 facebook

蘇巧慧說，網路上也有瘋狂粉絲把她的私人紀錄找出來，在粉絲團上每則貼文都會留言按讚，即便她沒有發公開行程，有的男粉絲也會場場報到，還曾在造勢場合看到他在台下對她呼喊；還曾有男姓選民寫信給他，信中說到觀世音託夢指定她發言，還要求跟蔡英文總統建議中國與台灣的互動。

蘇巧慧說，在一些地方場合和活動，民眾有喝酒的時候，往往氣氛就會比較high，很多人要求拍照都會搭肩摟腰，用很多方式靠近，當她感到不舒服的時候，就會藉口閃過，並判斷那些人的眼神和態度，若有異常，就會技巧性地離開現場。

反握對方 立刻抽手

民進黨立委呂孫綾 呂孫綾辦公室／提供 分享 facebook

呂孫綾表示，常有阿伯級的粉絲送自己種的農作到她服務處，跑地方活動時，也會有很多男姓民眾爭相握手合照，她曾遇過一名男子握手時還摳她手心，當下覺得很噁心，但為顧及身為公眾人物的形象，因此反握對方，並用很大的力氣握完立刻抽走雙手。她說，有些人合照時還會緊抓著肩，這時，就會向助理使眼色，藉由他人幫忙脫身。

眼觀四面 耳聽八方

呂孫綾說，選舉期間大多都會穿襯衫和牛仔褲，一方面展現親民，另一方面也會注意避免曝光，由於地方服務處的助理都是男性，因此在跑行程的時候也比較有安全感，自己是觀察力敏銳的人，所以只要判斷現場氣氛和選民的眼神有異，都會盡量避免肢體接觸。

拒絕性騷擾的意識抬頭，呂孫綾認為，穿著上一定要注意，同時在各場合也要眼觀四面、耳聽八方，身為公眾人物難免會與群眾會有肢體接觸的機會，保護自己是基本也是必要的。