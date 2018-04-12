立委跑攤歌喉戰 拜票必備主打歌

2018-04-12 14:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



立委跑攤不少場合得上台致詞，但拿到麥克風所講的內容，不僅考驗選民耐心，時常台下鬧哄哄根本沒人注意講了些什麼，因此有些立委乾脆上台一展歌喉，不論唱得好壞，都能博得選民掌聲，拉近距離。也有些立委平時在地方與選民打好關係，角色重新定位，選民成了最親密的家人。

台上一首《春夏秋冬》，台下本來埋頭猛吃，都抬起頭來仔細聆聽，當歌聲結束立刻傳來如雷的掌聲。曾在跑攤上立委蘇巧慧靠著一首琅琅上口的台語歌曲，收服資深選民的心。立委呂孫綾主打歌《甜蜜蜜》也是常在地方走跳的必備歌曲。

聲音低沉渾厚的立委高志鵬，唱起歌來，跟平常講話有如含蛋比起來，簡直判若兩人，在地方上不少攤都被拱上台。他自認歌喉還可以，有時候台下的鄉親還會來稱讚幾句。

立委陳亭妃從政20多年，她認為，勤跑基層、聆聽選民心聲是最基本也是主要的方式，她在地方上培養的助選團隊多年來頗受好評，只要她在立院期間，地方上仍有分身為她顧選民，服務處也主打溫馨、無時間限制的方式，讓她有更多機會服務。

陳亭妃表示，多年來的經驗讓她累積許多跟選民互動的方式，換位思考和角色重新定位，是她與選民互動的態度。她說，不把選區的居民當作選民，而是把他們每個人都當作家人，就像照顧家人的那種心態，聆聽他們的心聲、盡力協助他們的需要，就是她多年來的堅持。