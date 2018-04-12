下一步往哪走？朱立倫妙回「去新店」

2018-04-12 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨主席蔡英文今天上午9點會見行政院前院長蘇貞昌，新北市藍綠分由侯蘇出馬對決已大勢底定，新北市長朱立倫今天對此表示，相信市民會檢視民進黨2年中央施政是否跟新北市民需求一致，並做出明確抉擇，記者問朱「下一步要往哪裡走？」朱立倫妙回「我下一步要去新店」，巧妙迴避未來動向問題。

朱立倫今天上午為三重區綜合運動場PU跑道整建工程啟用鳴槍，強調市府重視各種運動設施，三重綜合運動場每天清晨4點就有民眾運動，單日使用人次高達3000人，但原有跑道已硬化破損，市府花2000萬元讓新的跑道符合國際級、世大運水準，讓市民有更好的休閒空間。

由於今天蔡英文跟蘇貞昌見面後，民進黨大勢底定由蘇貞昌參選新北市長，活動後媒體問朱，怎麼看待老縣長蘇貞昌回鍋參選，朱立倫說，一方面祝福、一方面相信新北市民會做出明智選擇。

朱立倫解釋，市民很關心未來新北市何去何從，還有一些重大建設、及過去8年成功發展的經驗跟基礎，能不能延續等等，都是市民關心的議題，國民黨、民進黨都能提出好的候選人，希望未來用正面方式來選舉，提出未來新北市發展的的願景。

媒體追問朱立倫「您認為侯友宜該怎麼應戰？」朱立倫表示，國民黨首先團結一致，同時把好的政策延續，也提出一些新的願景，另外民進黨現在是中央執政黨，市民也會檢視這2年民進黨在中央執政到底做得好不好，包括對新北市的前瞻建設、深澳電廠等很多重大的政策，是否跟市民需求一樣，相信都會受到考驗。