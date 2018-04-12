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蔡英文當面勸進蘇貞昌參選新北市長

2018-04-12 09:27聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

身兼民進黨主席的蔡英文總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌，當面勸進蘇貞昌重披戰袍，角逐新北市長寶座。

蘇貞昌在秘書長洪耀福與選對會主委林錫耀、陳明文的陪同下，上午九點進到民進黨中央黨部與蔡總統會面。預料結束後，蘇貞昌也會在洪耀福及林錫耀、陳明文的陪同下與媒體見面，一同受訪。

為力拱前行政院長蘇貞昌投入年底新北巿長選戰，民進黨使盡全力，蔡英文總統上午一早前往中央黨部與蘇貞昌會面，當面勸進，而民進黨選對會昨天開會建議中執會徵召蘇選新北巿長，已獲中執會同意。若一切順利，民進黨將在月底前通過徵召蘇員昌參選新北巿長案。.

身兼民進黨主席的蔡英文總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌（左二）。蘇貞...
身兼民進黨主席的蔡英文總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌（左二）。蘇貞昌在秘書長洪耀福（右一）與選對會主委林錫耀（左一）、陳明文（右二）的陪同下與蔡總統會面。記者杜建重／攝影
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蔡英文總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌（中），當面勸進蘇貞昌重披戰袍...
蔡英文總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌（中），當面勸進蘇貞昌重披戰袍，角逐新北市長寶座。記者杜建重／攝影
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蔡總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌，當面勸進。上午九點，民進黨秘書長...
蔡總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌，當面勸進。上午九點，民進黨秘書長洪耀福與選對會主委林錫耀、陳明文等三人親自下樓迎接。記者杜建重／攝影
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蔡英文總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌，當面勸進蘇貞昌（左）重披戰袍...
蔡英文總統上午在民進黨中央黨部約見前行政院長蘇貞昌，當面勸進蘇貞昌（左）重披戰袍，角逐新北市長寶座。蘇貞昌是在秘書長洪耀福（右）等人陪同搭電梯準備上樓，等待過程中，不時可見蘇貞昌滿面笑容。記者杜建重／攝影
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