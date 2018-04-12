「蔡蘇會」今登場 民進黨派洪耀福等3人迎接蘇貞昌

2018-04-12 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨為徵召前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長，繼日前準總統府秘書長陳菊親自勸進蘇貞昌後，身兼黨主席的總統蔡英文今早在民進黨中央約見蘇貞昌，親自勸說蘇代表民進黨出戰。上午9時許，民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀與陳明文，在中央黨部樓下迎接蘇貞昌。

蘇貞昌抵達後，與洪耀福、林錫耀及陳明文握手寒暄，並向現場大陣仗守候的媒體問好，但沒有對上午將進行的「蔡蘇會」發表看法。