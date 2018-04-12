柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧

2018-04-12 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



對於北農總經理吳音寧（左）到底是不適任？北市副市長兼任北農董事長的陳景峻（右二）則說「適任的理由，我現在舉不出來」。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

北農總經理吳音寧是否適任？台北市長柯文哲昨赴市議會進行施政報告，被議員問及，北市副市長兼任北農董事長的陳景峻回以「適任的理由，我現在舉不出來」，柯文哲則表示，危機處理能力確實不好，不過還是混過去了啦。對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪臉書指出，這是公開羞辱吧！

包正豪說，既然這樣，當初幹嘛保她，還是說刻意要留她在這位置上，用羞辱的方式來讓她自己走人？如果是，顯然「實習生」的後台很硬。