雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？

2018-04-12 02:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院黨產會3月9日向北檢告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、么女辜懷如及辜家助理劉凱理3人，涉犯「刑法」業務侵占、背信、毀損他人文書，以及「促轉條例」毀壞政治檔案罪嫌，台北地檢署昨天下午首度傳喚婦聯會副秘書長汲宇荷、總務組長朱愛娜和秘書室任家麟等人出庭作證，婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文，說明相關案例進度，文中也隱約透露她對此案的「憂慮」。

雷倩臉書貼文指出，黨產會3月9日告發辜家侵佔、背信、毀損等罪的案子，檢察官今天傳喚三名婦聯會會務人員。

雷倩指出，有關170箱婦聯會重要資料的去向，婦聯會會務人員只知其一、不知其二，甚至該批資料被銷毀也是由媒體得知，面對檢察官，照理不需擔心。但過去因媒體打手操作輿論或政商關係影響司法，而被移花接木棄車保帥的「冤案」，在台灣屢見不鮮。常委會除了提供律師協助會務人員，昨天更花了很多時間討論是否應做其他因應。

另外，雷倩表示，婦聯會早在2月27日已向台北高等行政法院提出的撤銷附隨組織認定之訴，前天收到通知，法院定了5月3日進行準備程序。未來三星期，婦聯會將繼續補強對婦聯會有利之證據，向法院說明黨產會不應認定婦聯會為國民黨的附隨組織！