親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
空汙法草案初審
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
政治
軍事
綜合

雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？

2018-04-12 02:39聯合報 記者王寓中╱即時報導

行政院黨產會3月9日向北檢告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、么女辜懷如及辜家助理劉凱理3人，涉犯「刑法」業務侵占、背信、毀損他人文書，以及「促轉條例」毀壞政治檔案罪嫌，台北地檢署昨天下午首度傳喚婦聯會副秘書長汲宇荷、總務組長朱愛娜和秘書室任家麟等人出庭作證，婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文，說明相關案例進度，文中也隱約透露她對此案的「憂慮」。

雷倩臉書貼文指出，黨產會3月9日告發辜家侵佔、背信、毀損等罪的案子，檢察官今天傳喚三名婦聯會會務人員。

雷倩指出，有關170箱婦聯會重要資料的去向，婦聯會會務人員只知其一、不知其二，甚至該批資料被銷毀也是由媒體得知，面對檢察官，照理不需擔心。但過去因媒體打手操作輿論或政商關係影響司法，而被移花接木棄車保帥的「冤案」，在台灣屢見不鮮。常委會除了提供律師協助會務人員，昨天更花了很多時間討論是否應做其他因應。

另外，雷倩表示，婦聯會早在2月27日已向台北高等行政法院提出的撤銷附隨組織認定之訴，前天收到通知，法院定了5月3日進行準備程序。未來三星期，婦聯會將繼續補強對婦聯會有利之證據，向法院說明黨產會不應認定婦聯會為國民黨的附隨組織！

婦聯會雷倩黨產

相關新聞

美中貿易戰 蔡英文：證明推新南向是對的

2018-04-11 18:35

北檢查婦聯會案 副秘書長等人堅稱無毀損歷史資料

2018-04-11 17:38

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢

2018-04-11 16:15

獲邀WHA？ 吳釗燮：不容台灣樂觀

2018-04-11 14:31

蔡17日訪史瓦濟蘭 直飛不過境

2018-04-11 14:28

落實地方議會公開透明 立委提修地制法

2018-04-11 13:51

天然反統一的年輕世代 有七成願為台灣而戰

2018-04-11 12:58

蔡英文批馬時代推綠能慢？ 藍委：拉「馬維拉」救援

2018-04-11 12:54

不滿黃煌雄任促轉會主委 黃國昌批民進黨：當年遺憾都忘了嗎？

2018-04-11 12:33

未查李茂生反串被酸 葉毓蘭：屠夫口中頌經不也功德？

2018-04-11 12:30

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

台灣獲邀WHA？ 陳時中：希望不大 但努力是必要的

2018-04-11 11:49

會不會獲邀WHA？ 吳釗燮：不容我們樂觀

2018-04-11 11:21

影／胡文琦被陳菊告 今再批大砲打小鳥

2018-04-11 11:13

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

總統出訪直飛訪史瓦濟蘭 外交部：從未計畫過境其他國家

2018-04-11 10:40

呂秀蓮讚朱立倫、侯友宜政績　羅智強：愈來愈像公道伯

2018-04-11 10:01

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

變美棋子？ 蔡總統：我們也是棋手

2018-04-11 00:59

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03

總統擘畫台灣藍圖 力推非核加速產業轉型

2018-04-10 22:34

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

高市長藍營內戰？璩美鳳：韓國瑜選高雄態度像「撩妹」

2018-04-11 18:27

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

侯友宜喊提高容積獎勵 彭盛韶批：不負責任的選舉支票

2018-04-11 17:15

國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

葉俊榮赴陸短期講學 台大：有請假並核准

2018-04-11 12:31

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

【重磅快評】驅趕獼猴原來只是為了人類的轉型正義

2018-04-11 14:49

新北市批深澳電廠 詹順貴駁：瑞芳保育區未禁止開發

2018-04-11 10:14

人事總處發布桃園下午停班停課？ 行政院：網站測試

2018-04-11 11:10

空汙修法 機車團體怒：環署應停止追殺二行程機車

2018-04-11 11:56

資策會執行長于孝斌陷緋聞 經長：去留尊重資策會

2018-04-11 11:45

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

綠營北市議員初選現任落馬 港湖區一陣「騷動」

2018-04-11 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top