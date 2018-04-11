廈門推對台60條措施 陸委會：不是單方開放即可

2018-04-11 21:35 中央社 台北11日電



針對中國大陸福建省廈門市推出對台60條措施，陸委會今晚指出，上述措施看似優惠，惟仍忽略台灣與廈門存在諸多差異，且部分措施不是單方開放即可，仍須雙方合作。

廈門巿10日推出「進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施」，宣布每年要為台灣人民提供至少5000個就業和實習機會，且與當地人民享有相同的就業及見習補貼。

對此，行政院大陸委員會今晚發布新聞稿指出，探究其內容，包含原對台31項措施、福建自由貿易區廈門片區對外開放措施，以及整合舊有開放措施，進一步對人員、貨品、資金等往來提供便利，其目的是吸引台灣民眾至廈門，與福建廈門一體化，達成兩岸經濟社會融合的目標。

陸委會指出，上述措施看似優惠，惟仍忽略台灣與福建廈門存在制度、法規、生活環境、市場及理念價值等差異，台灣在經濟、文化、社會各方面皆優於廈門，陸方以與廈門同等待遇化措施吸引台灣民眾，是否具誘因，值得進一步觀察。

陸委會並指出「部分措施如兩地海關、檢驗檢疫、食品安全、質量標準認證的合作等，不是單方開放即可，仍須雙方合作。」

陸委會重申，中國大陸對台政策一向具有強烈政治意圖，相關對台措施均旨在提升其單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣的資源、技術及人才，並期以利益換取我方民眾的政治認同。

陸委會表示，由於兩岸在許多面向存有差異，政府提醒民眾注意兩岸條例及相關規定，中國大陸並非民主自由社會，民眾仍應了解該地實際情形及發展前景，審慎評估，勿因小惠而受制於中國大陸統戰及對台融合政策；陸委會將與相關機關持續密切關注該措施之實施情形。

陸委會並呼籲陸方，任何舉措都應確實保障我方人民權益，並以互惠互利為目標，排除政治操作，才有助於雙邊關係的良性互動發展。