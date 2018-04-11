訪南韓昌原 林佳龍倡議綠色自然人文

2018-04-11 20:00 中央社 首爾11日電



台中市長林佳龍（左）11日晚間在慶尚南道昌原市馬山棒球場與南韓姐妹市昌原市長安商守（右）簽署「台中宣言」，倡議綠色生產、自然生態。（台中市提供） 中央社 分享 facebook

台中市長林佳龍今晚與南韓姐妹市昌原市長安商守在馬山棒球場簽署「台中宣言」，並為旅韓台灣投手王維中先發賽事開球，昌原市成為首先加入台中宣言的城市，別具意義。

今年11月，台中市將舉辦世界花卉博覽會，市府依據花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念，提出「台中宣言」，目標是邀請100個城市簽署。

2018台中世界花博主題為「花現GNP」，翻轉過去代表國民生產毛額的Gross National Product，重新定義GNP為Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活，追求綠能生產，促進生態永續，追求科技也擁抱自然，希望藉此倡議強化國際社會間的合作，唯有彼此連結互助，世界才能共好共榮。

台中宣言全文如下：

《台中宣言》A New Proposal for GNP

您可曾想過，花開，會有聲音？現代人們追求經濟與科技發展，在忙碌的生活中，身忙心也盲，一不小心就忘了傾聽內心，忘了理解自然，忘了人與環境的緊密互依。

2018，讓我們找回平衡吧，傾聽大自然在我們耳邊的低語，聆聽花朵訴說著繽紛綻放的喜悅，感受生命的重量，感受活著的可貴，原來，生存的意義就是讓世界更美好。

2018台中世界花卉博覽會要重新定義GNP，不再只是冷冰冰的數字產值─國民生產毛額（Gross NationalProduct），而是具有溫度的Green綠色、Nature自然及People人文，追求綠能生產，促進生態永續，唯有如此，人們的生活才能更美更好。

這是前進的時刻，也是回首的時刻。我們向前追求科技，邁向智慧未來，我們也回首擁抱自然，帶來永續發展。我們相信，繁榮與環保可以共存，科技與自然可以共處。

綠色生產Green Productivity

城在綠中，綠在城中。以環境為代價的經濟成長模式已不復存在，我們清楚認知身為地球村一份子所應承擔的責任，運用綠能科技，減少能源消耗，創造資源共享，致力於建設一個以綠色生產、綠色經濟為主體的永續城市。

自然生態Nature Sustainability

遠從冰河時期遺留的高山地貌，近至海岸潮汐形成的濕地景觀，我們追求低汙染的生態環境，保存多樣化的生物系統。繁榮不再以自然為代價，我們重建人與自然之間最緊密的連結，找回人與自然之間最和諧的平衡。

人文生活People with Greenability

我們期盼人們培養綠色意識與能力，小至個人思想、飲食、生活與行動，大至城市建構與未來發展，形成一個綠色社群能量，一起為國際社會貢獻心力。所謂綠色意識，正是尊重差異、擁抱多元的具體實踐，無論在文化、種族、政治、教育、生態、社會、亦或宗教，我們存舊立新，創造共好。生活美學，在差異中成長，在包容中茁壯。

我們相信，生產、生態與生活之間，可以取得完美平衡。傾聽自然，關懷社會，連結世界，合作扶植國際非政府組織的發展，創造城市治理的新典範，因為連結，所以共好。