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阿扁讚陳菊 提醒蔡英文：能聽進菊姐多少諍言？

2018-04-11 19:38聯合報 記者丘采薇╱即時報導

蔡英文總統今天親自宣布由陳菊接任總統府秘書長，民進黨支持者為之振奮，前總統陳水扁撰寫的「新勇哥物語」今天也提到此事，他提醒，溝通也不是單向的，重點是總統能聽進菊姐多少諍言，如此「賴神菊仙」想要傾囊相授、無私力挺才不會枉然。

新勇哥物語全文如下：

勇弟：細數歷任總統府秘書長的人事案，能夠讓總統本人親自召開記者會宣布，菊姐應該是史上第一人。

勇哥：不只這樣而已，總統府秘書長的官邸整修還要總統親自去關心進度，菊姐也是前無古人。總統在記者會特別推崇並期勉菊姐的出任，可以分攤她很多對整個社會或對外的溝通，陳菊的政治歷練，可讓她考慮很多事情時更周全。總統的謙卑談話也讓我們看到從今而後的英德內閣，將因總統最信任最敬重的菊姐加入，形成英菊德鐵三角。這是國家的新希望，全體國人都要為總統這次的知人善任按個讚！

勇弟：24年前阿扁市長說過，為什麼做社會局長一定要學有專精的留美留英博士？有愛心就可以擔任社會局的政務首長，菊姐照樣可以做得很出色。一樣的，沒有勞工專業背景的菊姐後來被延攬入閣擔任勞委會主委，一做5年，阿扁譽為「勞工之母」，是歷任勞委會主委做得最好的一個。

勇哥：2006年菊姐轉任民選的高雄市長，首次參選只險勝1100票，其間阿扁如何出錢出力，最後逆轉勝，菊姐應該點滴在心頭。縱使當選了，對手提出的選舉官司，一審宣判當選無效，阿扁更不計毀譽親自南下為菊姐背書。

勇弟：菊姐是福將，也是選舉常勝軍，應該對年底大選有加分作用。

勇哥：這是一定的。但前提在總統能聽進菊姐多少諍言？不是要菊姐來分擔責任，溝通也不是單向的，這個時候，「賴神菊仙」想要傾囊相授、無私力挺才不會枉然！

總統府選舉陳菊

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