副總統：建立全球品牌 加速產業升級

2018-04-11 19:02 中央社 台北11日電



副總統陳建仁（左）11日在台北遠企飯店，出席「2018台灣城鎮品牌頒獎典禮」，頒發台灣城鎮金獎給得獎城市礁溪鄉公所。 中央社 分享 facebook

副總統陳建仁今天說，政府將改變過去從硬體建設著手的觀念，多從文化層面思考，強化地方建設品質與特色，盼結合各界力量，協助建立屬於台灣的「全球品牌」，加速產業升級。

陳副總統今天出席「2018台灣城鎮品牌獎頒獎典禮」。

陳副總統提到，日本近年推動「地方創生」政策，中心思想是「產、地、人」三位一體，也就是，希望地方能結合地理特色及人文風情，讓各地能發展出適合人民的居住環境，以及具有在地特色的產業，並以此創造就業機會與回流人口。

副總統認為，台灣也是一個具多元文化的國家，各地方城鄉無論在人文風采、地景地貌、或是在地產物及特色產業等，都極具特色。如果能夠學習日本「地方創生」的精神，在台灣各地進行深度探索，活化地方的能量，相信可建立在地的共識與自信，創造台灣下一波的新經濟力量。

他說，政府將改變過去從硬體建設著手的觀念，多從文化層面思考，以強化地方建設的品質與特色，期勉結合各界力量，將台灣城鎮推向國際，並協助建立屬於台灣的「全球品牌」，加速台灣的產業升級轉型。

另外，陳副總統透露，近來他接見許多來自南向國家的訪賓，他們紛紛表示喜愛來台觀光，其中有來自印尼的訪賓表示，台灣對穆斯林友善程度排名世界第七。因為台灣人慈悲、善良、好客、熱情，也尊重觀光客的文化，建立了對回教穆斯林友善的環境。其實台灣的品牌就是全球的品牌。