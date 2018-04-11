爭取加入美境外通關 吳釗燮：若開放就申請

2018-04-11 18:38 中央社 台北11日電



外交部長吳釗燮今天表示，爭取加入美國境外預先通關計畫是要推動的方向；但目前美國未開放新一輪申請，如果未來開放，台灣會申請加入。同時，日本也有意來台設立境外通關。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會備詢。民主進步黨籍立法委員劉世芳問及美國與日本來台設置境外預先通關的議題；吳釗燮回應表示，先前政府已召開跨部會會議，爭取加入美國境外預先通關計畫（USborder preclearance）是大家同意要推動的方向。

吳釗燮說，但目前美國還沒開放新一輪的申請，若將來開放，台灣就會去申請加入。

至於先前有媒體報導實施境外通關後，前往美國的旅客將無法購買免稅品，吳釗燮表示，這是誤解；通關的關口應該是在免稅店後面，所以民眾可以先到免稅店再進行通關，不會有影響。

吳釗燮指出，為設置境外通關，美方需派員到台灣等細節，還須透過雙邊協商繼續討論。

根據美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）網站資訊，目前美國境外預先通關計畫納入全球15處機場，包括愛爾蘭、巴哈馬、加拿大等國都有機場加入這項計畫。CBP人員派駐在這些地點，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。

CBP指出，境外預先通關計畫除有助強化安全外，對訪美旅客來說也是一大便利，旅客一到達美國後，就能立即離開機場。

此外，吳釗燮表示，日本也有意來台設置境外通關，移民署有跟日方討論。增進國人旅遊便利，是民眾有感的事，外交部責無旁貸，一定會協調完成相關工作。

日本過去曾在桃園國際機場設置境外通關。知情人士今天表示，為紓解台灣旅客入境日本時的通關排隊人潮，日方有意恢復在桃園機場的境外通關，也有派員到桃園機場勘查，但目前還沒有進一步的動作。

知情人士告訴中央社記者，將來若日本恢復在台設立境外通關，前往日本的民眾就可以在台灣進行「事先審查」，包括按指紋的程序，抵達日本通關時，就可省去按指紋的程序，減少通關所需時間。

知情人士說，2020年東京奧運期間，預期赴日本的各國觀光客將大增，因此日本政府有意在日本主要觀光客來源國包括南韓、台灣等，設置境外通關，緩解入境日本通關的大批人潮。