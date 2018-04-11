親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
陳菊接府秘書長
葉俊榮傳陸兼職
深澳電廠惹爭議
台灣進高齡社會
政治
軍事
綜合

台產枇杷出國一趟 竟變「日本空運」要價1388元？

吳音寧適任嗎？陳景峻：我舉不出適任的理由

爭取加入美境外通關 吳釗燮：若開放就申請

2018-04-11 18:38中央社 台北11日電

外交部長吳釗燮今天表示，爭取加入美國境外預先通關計畫是要推動的方向；但目前美國未開放新一輪申請，如果未來開放，台灣會申請加入。同時，日本也有意來台設立境外通關。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會備詢。民主進步黨籍立法委員劉世芳問及美國與日本來台設置境外預先通關的議題；吳釗燮回應表示，先前政府已召開跨部會會議，爭取加入美國境外預先通關計畫（USborder preclearance）是大家同意要推動的方向。

吳釗燮說，但目前美國還沒開放新一輪的申請，若將來開放，台灣就會去申請加入。

至於先前有媒體報導實施境外通關後，前往美國的旅客將無法購買免稅品，吳釗燮表示，這是誤解；通關的關口應該是在免稅店後面，所以民眾可以先到免稅店再進行通關，不會有影響。

吳釗燮指出，為設置境外通關，美方需派員到台灣等細節，還須透過雙邊協商繼續討論。

根據美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）網站資訊，目前美國境外預先通關計畫納入全球15處機場，包括愛爾蘭、巴哈馬、加拿大等國都有機場加入這項計畫。CBP人員派駐在這些地點，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。

CBP指出，境外預先通關計畫除有助強化安全外，對訪美旅客來說也是一大便利，旅客一到達美國後，就能立即離開機場。

此外，吳釗燮表示，日本也有意來台設置境外通關，移民署有跟日方討論。增進國人旅遊便利，是民眾有感的事，外交部責無旁貸，一定會協調完成相關工作。

日本過去曾在桃園國際機場設置境外通關。知情人士今天表示，為紓解台灣旅客入境日本時的通關排隊人潮，日方有意恢復在桃園機場的境外通關，也有派員到桃園機場勘查，但目前還沒有進一步的動作。

知情人士告訴中央社記者，將來若日本恢復在台設立境外通關，前往日本的民眾就可以在台灣進行「事先審查」，包括按指紋的程序，抵達日本通關時，就可省去按指紋的程序，減少通關所需時間。

知情人士說，2020年東京奧運期間，預期赴日本的各國觀光客將大增，因此日本政府有意在日本主要觀光客來源國包括南韓、台灣等，設置境外通關，緩解入境日本通關的大批人潮。

桃園機場吳釗燮東京奧運

相關新聞

喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢

2018-04-11 16:15

美中貿易戰 蔡英文：證明推新南向是對的

2018-04-11 18:35

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

獲邀WHA？ 吳釗燮：不容台灣樂觀

2018-04-11 14:31

蔡17日訪史瓦濟蘭 直飛不過境

2018-04-11 14:28

落實地方議會公開透明 立委提修地制法

2018-04-11 13:51

天然反統一的年輕世代 有七成願為台灣而戰

2018-04-11 12:58

蔡英文批馬時代推綠能慢？ 藍委：拉「馬維拉」救援

2018-04-11 12:54

不滿黃煌雄任促轉會主委 黃國昌批民進黨：當年遺憾都忘了嗎？

2018-04-11 12:33

未查李茂生反串被酸 葉毓蘭：屠夫口中頌經不也功德？

2018-04-11 12:30

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

台灣獲邀WHA？ 陳時中：希望不大 但努力是必要的

2018-04-11 11:49

會不會獲邀WHA？ 吳釗燮：不容我們樂觀

2018-04-11 11:21

影／胡文琦被陳菊告 今再批大砲打小鳥

2018-04-11 11:13

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

總統出訪直飛訪史瓦濟蘭 外交部：從未計畫過境其他國家

2018-04-11 10:40

呂秀蓮讚朱立倫、侯友宜政績　羅智強：愈來愈像公道伯

2018-04-11 10:01

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

變美棋子？ 蔡總統：我們也是棋手

2018-04-11 00:59

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03

總統擘畫台灣藍圖 力推非核加速產業轉型

2018-04-10 22:34

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

將任經濟部次長 曾文生曾施鐵腕建管線維運安全

2018-04-10 21:18

陳師孟欲查黃世銘案 不服被指違一案不兩查

2018-04-10 20:42

影／《龍介台語小教室》老的靠名聲 少年的靠打拚

2018-04-10 18:43

監獄人滿為患 綠委林岱樺提案降低假釋門檻

2018-04-10 17:50

綠營酬庸國防安全研究院董事人選？ 王定宇：沒有此事

2018-04-10 17:49

影／「沒有最扯只有更扯」 王世堅送龍袍諷柯文哲

2018-04-10 17:38

強娶不成貂蟬變母豬 葉毓蘭：台灣前途堪憂

2018-04-10 17:02

立院三讀 化粧品宣稱醫療效能最高罰500萬

2018-04-10 16:54

外交部：WHO偏向中國 但不放棄參與WHA

2018-04-10 16:46

立委提修刑法降假釋門檻 綠委：讓台灣廢死更難達成

2018-04-10 16:34

【重磅快評】賴神大談台獨工作 小英「知道分際」？

2018-04-10 16:24

查黨產案 北檢至國民黨委託律師事務所調資料爆衝突

2018-04-10 16:22

國際刑事司法互助法 三讀通過

2018-04-10 15:48

政院拍板 黃煌煇任海委會主委、曾文生任經濟部次長

2018-04-10 15:41

【龍介直播】雙北布局牽動2020 對岸看好賴揆問大位？

2018-04-10 15:30
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

周玉蔻：民進黨民調 蘇貞昌只落後侯友宜0.1%

2018-04-10 20:11

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

蘇貞昌曾說不選第三次 侯友宜嘆：跟神明說清楚就好啦

2018-04-10 23:49

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

周玉蔻稱蘇貞昌只落後0.1% 民進黨打臉：沒這份民調

2018-04-10 23:34

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

現在墾丁消費太貴？呂捷：錯！墾丁一直都這麼貴

2018-04-10 23:09

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

台灣正式邁入高齡社會 每7個人就有1個是老人

2018-04-10 23:38

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

蔡英文何時出海看國軍操演？日期一變再變

2018-04-10 23:35

台灣正式邁入高齡社會 專家提出五大衝擊

2018-04-10 20:17

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

學者：登陸講學 被掛名兼職「很常見」

2018-04-10 23:58

陳師孟欲查黃世銘案 不服被指違一案不兩查

2018-04-10 20:42

台灣高齡社會 減稅祭誘因解決5難題

2018-04-10 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top