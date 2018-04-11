北檢查婦聯會案 副秘書長等人堅稱無毀損歷史資料

2018-04-11 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



不當黨產處理委員會指控婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉隱匿、毀損資料，涉犯刑法業務侵占、背信、毀損他人文書及「促進轉型正義條例」毀壞政治檔案罪嫌，黨產會人員向北檢提刑事告發。台北地檢署今天下午以證人身分傳喚婦聯會副秘書長汲宇荷、總務組長朱愛娜、秘書室任家麟出庭作證，歷經兩小時庭訊，訊後均請回。

據悉，汲宇荷、朱愛娜及任家麟三人皆否認有人涉毀損資料，堅稱歷史檔案都包上封條，婦聯會絕無討論要銷毀資料，「甚至是看媒體才知道有銷毀一事。」

婦聯會今年2月1日收到黨產會認定為國民黨附隨組織處分書，禁止處分資產，婦聯會不滿遭認定為國民黨附隨組織，聘請林繼恆、高振格律師，於2月27日向台北高等行政法院提出撤銷訴訟，本案將於5月3日開庭。

不過，黨產會為了調查婦聯會案，從今年1月底搜集大批資料，發現辜家去年5月從婦聯會搬走170箱資料，涉嫌將民國95年會務資料，搬到德惠街的台泥倉庫，但辜家母女拒絕承認，甚至銷毀物證。

據了解，黨產會曾約談婦聯會副秘書長汲宇荷及辜嚴倬雲貼身秘書任家麟，任女在搬運過程中負責押車，因為她手機中有一張婦聯會資料存在台泥倉庫的照片，黨產會才會約談她。

黨產會認為，大批資料不可能一個人一天搬完，調查發現，辜嚴倬雲下令將婦聯會歷史檔案搬空，由汲宇荷當總指揮，以休旅車把所有資料運往台泥倉庫，全由辜家保管。大批資料去年底被辜家以碎紙機銷毀，黨產會認定包括勞軍捐檔案、私人帳冊，都已涉嫌從辜家母女手中毀滅。

黨產會赴北檢告發辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理因隱匿、毀損資料，涉犯刑法業務侵占、背信、毀損他人文書及「促進轉型正義條例」毀壞政治檔案罪嫌，並把相關證物移送檢方。