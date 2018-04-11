馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



蔡英文總統日前接受電視專訪時提及，如果馬政府時代不是糾結在核能問題上，就開始處理如再生能源或潔淨能源開發與投資，現在政府也不需在很大的時間壓力裡去做這些事。國民黨立委柯志恩表示，馬政府執政8年來，再生能源成長最高時(民國100年到101年)，再生能源發電量成長了將近12億度。馬政府有沒有在推動再生能源發展？數據可以說明。

柯志恩在臉書指出，並不否認蔡政府確實大力推動再生能源，從能源局公布的數據，蔡政府執政的105年到106年，再生能源裝置容量成長了50萬瓩，相較馬政府時期一年約成長20-30萬瓩，確實有很大的進展。但我們都知道，再生能源受限於氣候，需要倚賴日照、風力等自然條件，不是裝了發電設備就能發電。

同樣是能源局的數字，柯志恩說，蔡政府執政時期105年到106年，裝置容量提升，但是發電量反而少了4億度；我們再回過頭去看馬政府執政8年來的數據，再生能源成長最高時(民國100年到101年)，再生能源發電量成長了將近12億度。馬政府有沒有在推動再生能源發展？數據可以說明。

柯志恩表示，在立法院質詢時，她一再提醒經濟部，發展再生能源不是看「裝置容量」就好，有了發電設備，能不能發電才是關鍵，但到目前為止，就連經濟部提出來的「再生能源發展條例」，全部都還是用「裝置容量」去評估。數據就已經證明，有了發電設備，不代表就能發電。如果政府有心推動再生能源，請大膽地將2025年再生能源佔比20%寫進法條中！