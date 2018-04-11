美中貿易戰 蔡英文：證明推新南向是對的

2018-04-11 18:35 中央社 台北11日電



蔡英文總統下午主持民進黨中執會。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook

兼任民進黨主席的總統蔡英文今天指出，2016年以來，政府推出五加二產業創新計劃，推動新南向政策，拓增台灣外貿布局；現在因美中貿易紛爭而產生的變局，證明當時判斷是對的。

民主進步黨今天下午舉行中執會，邀請中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳進行「美中貿易戰及對台灣的影響」專案報告。民進黨發言人蔡適應會後轉述蔡英文聽取報告後裁示。

蔡英文表示，從李淳的報告中可以了解到，情勢在變化，而台灣需要有因應對策。

蔡英文說，2016年以來，政府推出五加二產業創新計劃，推動產業升級及創新，厚植台灣經濟實力，推動新南向政策，拓增台灣對外貿易的布局；現在因為美中貿易紛爭而產生的變局，證明了當時的判斷是對的，但這還不夠，台灣應該要加速轉型及進步的速度。

蔡英文指出，為因應局勢的發展，她已提出四個策略，行政團隊要全力以赴。

蔡英文說，行政與國安團隊要隨時掌握美中貿易戰的狀況，做好相關的應變措施。協助產業界面對未來可能產生的衝擊，降低對台灣經濟的影響。

而面對新的全球經貿局勢，蔡英文要求行政體系更應該積極落實「五加二計畫」等多項產業轉型計畫，徹底轉變台灣的產業結構，強化台灣自身的經濟發展能力。

蔡英文表示，台灣要透過與新南向國家的經貿合作，重新布局台灣的國家經貿戰略，以多邊多元的經貿合作計畫，結合東南亞、南亞國家的產業發展進程，布局台灣的產業發展。

蔡英文最後表示，面對美國、日本新的亞太布局，以及印太戰略的興起，國安與經貿體系必須積極規畫台灣參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）等亞太、印太經貿合作體系，重建台灣在亞洲的經貿關鍵地位。