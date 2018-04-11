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黃國昌指打泥巴戰轉移焦點 姚人多：無回應

2018-04-11 17:59中央社 台北11日電

時代力量籍立法委員黃國昌今天說，總統府副秘書長姚人多在促進轉型正義委員會主任委員...
時代力量籍立法委員黃國昌今天說，總統府副秘書長姚人多在促進轉型正義委員會主任委員被提名人黃煌雄人事案上打泥巴戰，只想轉移焦點；姚人多受訪說，「沒有回應」。 中央社
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時代力量籍立法委員黃國昌今天說，總統府副秘書長姚人多在促進轉型正義委員會主任委員被提名人黃煌雄人事案上打泥巴戰，只想轉移焦點；姚人多受訪說，「沒有回應」。

姚人多2日在社群網站臉書（facebook）貼文表示，如果以黃煌雄西元2008年在聯合報投書的一篇文章，斷章取義硬是要說當時黃煌雄是在求官，他對這種說法「非常保留」；看政治人物要看一生，就像他「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」

黃國昌2日在這篇貼文留言回應，「我去喬什麼事？請具體點明。所有經過，當初已經說明，就是要馬（前總統馬英九）撤回服貿（海峽兩岸服務貿易協議）」、「別人這樣污衊，我可以忍。你這樣影射，恕難茍同」。

黃國昌接受廣播節目「POP搶先爆」節目主持人黃光芹專訪表示，西元2013年發生9月政爭，時任最高法院檢察署檢察總長黃世銘違法發動政爭，應被彈劾。黃世銘在監察院兩次彈劾沒過，關鍵就是黃煌雄，「黃煌雄倒戈，我沒辦法苟同」。促轉會主委聲望、代表的價值非常重要，讓黃煌雄擔任促轉會主委，要向社會傳達的訊息是什麼？

黃光芹問，姚人多曾說黃國昌在太陽花學生運動時期，見時任總統府副秘書長蕭旭岑，質疑也是黑箱？黃國昌說，他跟蕭旭岑在咖啡廳碰面，希望馬政府撤回服貿，讓立法院實質審查，現場還有一位媒體工作者，現在突然惡意丟泥巴戰，只是在移轉焦點，對事情討論沒太大幫助。

另外，黃光芹說，外傳民主進步黨持續挖角時力籍立委林昶佐、洪慈庸？黃國昌表示，林昶佐、洪慈庸一直被挑撥離間，兩人都說明過，他完全相信兩人對黨內的發言，他們不會離開時力去投靠民進黨。

至於年底大選時力還會不會與台北市長柯文哲合作？黃國昌說，兩岸議題上，的確無法認同柯文哲的「兩岸一家親」，但柯文哲做事還是有做對的地方，無法單純以支持或反對表態；未來是否邀柯文哲站台，要看時力台北市黨部主委林昶佐與參選人討論後決定。

黃國昌黃煌雄柯文哲

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