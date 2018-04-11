綠營北市議員初選現任落馬 港湖區一陣「騷動」

2018-04-11 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



民進黨台北市中山大同區議員初選今天出爐，現任議員黃向羣落馬，引起今天傍晚6時到晚上10時就要開始進行初選電話民調的內湖南港區一陣騷動，5名初選者中的4名現任議員都不敢大意，也擔心新對手有加成，有的還緊急改變行程再次打電話鞏固票源；非現任的擬參選人蕭亞譚則認為，他是5人中唯一的「柯黑」，有機會吸引期盼改變、注入新血、質疑市長柯文哲的票群。

上回在選區拿下第一高票的議員高嘉瑜表示，黃向羣問政很認真，沒能通過初選讓她很意外；她雖曾是選區第一高票，但反而才要擔心票數分散，「外界認為沒問題反而成問題」，加上「新人」可能有初選加成1.1或1.21的機制，現任其實很容易被反超。

過去因在市議會遭人口誤叫成「莊肖維」的議員王孝維，今天近中午透過line分享港湖區今晚將進行初選電話民調的資訊，並以當時的幽默回應「市政不能莊肖維、議會需要王孝維」與選情告急作為標語，製成「懶人包」教戰守則拉票；王說，黃向羣落馬讓他更加緊張，畢竟先前票數是黨內倒數，必續鞏固好票源。

議員李建昌表示，打選戰與面對區域初選狀況不一樣，重點在拚動員，若組織動員對象與對手無重疊可較放心，若有則變數大；看到中山大同、萬華中正區撕殺激烈，北高紛紛有現任議員落馬，且新人還會抨擊現任，就讓他很有危機意識，但也期盼初選能夠良性競爭。

議員江志銘說，如今只能多動員、拜託支持者等電話，除了照常跑市場、站路邊路口外，今天聽說黃向羣落馬後也取消原定行程，改為再次打電話請託支持者幫忙，特別是蕭亞譚近來反柯有一定知名度，又參選過立委，不容輕忽。

蕭亞譚說，中山大同區初選結果，讓他有被感動、鼓舞到，「終於看到政治如流水，生生不息」，他在港湖區的初選難度也不亞於中山大同，但他把自己當成「柯黑」溫度計，初選可測出究竟多少人不滿柯文哲、期盼地方政治有所改變或注入新血。