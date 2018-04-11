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民進黨選對會建議中執會 提名蘇貞昌參選新北市長

2018-04-11 15:51聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨選對會下午向中執會報告，建請中執會徵召行政院前院長蘇貞昌參選，成為民進黨新北市長參選人。兼任民進黨主席的蔡英文總統明天上午將與蘇貞昌於民進黨中央黨部會面，會後也會有對外記者會說明。

此外，中執會今天還通過立委陳明文回任選對會召集人，與林錫耀為共同召集人，負責年底選戰的佈局與輔選工作；針對台南市第七選區(永康區)提名名額，維持原提名三席，必要時因應情勢變化得徵召一席，以初選第四名為優先考量之徵招對象。

原本在今天正式提名的新竹縣長及花蓮縣長，因故順延，選對會僅表示還需要溝通，並未進一步討論。

民進黨蘇貞昌

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