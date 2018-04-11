網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委張麗善貼出網路流傳閣員名單，要求民進黨政府檢查是否違法兼課。圖/張麗善辦公室提供 分享 facebook

國民黨雲林縣長參選人張麗善表示，管中閔因為被「懷疑」赴陸違法兼課，民進黨政府就不讓他接任台大校長，但是廈門大學都已經清楚說明，管中閔沒任教職、沒開課、沒領薪，教育部還要召開跨部會諮詢專案小組來「調查」他，一月初當選校長至今已經過了三個多月，還不讓他上任。今天在立院的內政委員會，葉俊榮部長也沒有列席，找來花敬群次長「代打」，她質詢提出以下4點疑問與建議，可惜花敬群無法給予適當的回應。

張麗善說，首先，浙江大學的官方網站上，清楚載明葉俊榮部長是該校「兼職教師」，浙江大學目前為止也沒有任何相關聲明，因此，是不是應比照管中閔的案例，先暫停葉部長的公職身分，待調查完畢之後再復職。畢竟，管中閔赴陸已事隔十三年，然而葉部長可是中華民國的現任內政部長，民進黨政府要「卡管」，更應該先嚴格檢驗自己，否則就是「只許綠官赴陸兼差，不許管爺依法赴職」。

其次，當時為了「調查」管中閔校長，教育部長潘文忠還特地召開「跨部會諮詢專案小組」審查管校長的各項資格與背景。按照民進黨政府的標準，也應該成立一個對於葉俊榮部長的「跨部會諮詢專案小組」。那這個專案小組應由哪一個部會召開？是教育部嗎？還是該由行政院來主導這個「跨部會諮詢專案小組」、由葉部長的長官賴清德院長，來審查葉俊榮部長是否仍然適任呢？

除此之外，張麗善指出，網路上流傳一份政務官名單，他們都曾經在學術界待過，請問民進黨政府是否可以100%確定，這些政務官都沒有違反兩岸人民關係條例第九條、以及國家機密保護法？張麗善強調，管中閔校長是2005年赴陸演講，事隔13年後的現在才被遴選為臺大校長，然而表列上的名單，都是「現任」的政務官，既然民進黨政府對於「國家安全」如此的在乎，那麼在無法確保這些閣員是否曾違法赴陸兼職的情況下，是否都應先將這些閣員停職，待調查完畢之後再復職？

張麗善說，除了以上這些已在職的閣員應該全面徹查外，現在促進轉型正義委員會的正副主委與委員提名人也正送進立法院準備審查。她建議民進黨政府，針對曾在或現仍於大學任教的委員提名人，像是楊翠女士，都應該適用管中閔校長的審查模式。換句話說，應該成立「諮詢專案小組」來審查楊翠是否有到大陸任職的紀錄，在沒有徹底調查前，楊翠女士不得上任促轉會委員。

張麗善強調，她希望立法院所有委員都名列這個「諮詢專案小組」的成員，在這個諮詢專案小組所有成員達成共識前，楊翠也不得出任促轉會委員。換言之，這個「諮詢專案小組」的運作模式一切依照教育部對管中閔校長的「跨部會諮詢專案小組」標準來運作。