抗議78台嫌遣送大陸 外交部將召見菲代表

2018-04-11 15:00 中央社 台北11日電



78名台灣電信網詐騙犯罪嫌疑人，從菲律賓遣送至大陸天津。 圖／取自大陸公安部刑偵局微博 分享 facebook

菲律賓政府4日將78名涉電信詐騙案台灣人強行遣送中國。外交部長吳釗燮今天表示，外交部將盡快召見菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo），對菲方做法表達抗議。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會備詢。他受訪時表示，外交部將盡快召見菲國駐台代表，對菲律賓將台灣嫌犯遣送至中國大陸一事，表達抗議。

外交部發言人李憲章稍後表示，外交部將於13日上午召見菲駐台代表。

今年1月13日，菲律賓警方及移民局根據中國公安的情資，在呂宋島北部的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）和大馬尼拉地區，同步掃蕩可疑電信詐騙據點，共逮捕151名嫌犯，其中73名為大陸人、78名台灣人。73名大陸嫌犯在2月底遣返中國大陸，78名台籍嫌犯4月4日也遭強行遣送中國。

外交部當時發布新聞稿對此表示嚴正抗議。外交部說，案發後即由駐菲代表處與菲國政府全力交涉，要求進行領事探視，以確保涉案台灣人法律權利及人身安全，同時指示駐處盡全力要求菲國政府依國籍管轄原則及當事人意願的國際慣例，將涉案台灣人遣返台灣。

外交部指出，台菲雙方經密切聯繫後，但菲方仍以中國屢屢強力施壓為由，將涉案台灣人遣送大陸。