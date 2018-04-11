台遭指捐款史國國慶活動 外交部：非事實

2018-04-11 14:16 中央社 台北11日電



總統蔡英文下週將出訪非洲友邦史瓦濟蘭。史瓦濟蘭媒體引述部落客文章指台灣已捐贈170萬美元協助史國辦理獨立50週年慶典活動；外交部今天澄清表示，報導內容不確實，並沒有這回事。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮、衛生福利部報告「當前國際局勢下，我國推動參與第71屆世界衛生大會（WHA）相關作為」，並備質詢。

民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時表示，蔡總統將出訪史瓦濟蘭之際，史國當地新聞網站近日引述部落客文章指台灣已捐款170萬美元（約新台幣5000萬元）給史國，協助辦理19日將舉行的慶典，慶祝史國獨立50週年與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的生日。

對此，吳釗燮表示，報導內容「絕對是不確實的」，台灣沒有捐款170萬美元給史瓦濟蘭辦理國慶活動；台灣有相關單位協助史國在慶祝晚會施放煙火，但經費的金額很小。

他說，另外也有台灣企業界希望捐贈教育用品給史瓦濟蘭。

蔡總統將於4月17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；這是蔡總統首度訪問非洲。今年是兩國建交50週年、史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世50歲生日、史瓦濟蘭獨立50週年。

至於總統這次出訪是否會簽署新的合作案？吳釗燮指出，蔡總統出訪史瓦濟蘭將與史國簽署聯合公報，內容包括雙方邦誼長存與對雙邊合作的支持，但這次不會簽署新的合作計畫，也沒有規劃新的援助案。

吳釗燮指出，蔡總統出訪將搭乘華航專機，在史國期間也將參訪台灣在當地的醫療團，訪視台灣在當地推動技職教育、農業合作的執行情形等。