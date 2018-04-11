蔡英文總統 出席民進黨中執會

2018-04-11 13:53 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



民進黨為勸進前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長，日前陳菊親自拜會蘇貞昌勸進，外傳兼任民進黨主席的蔡英文總統將在民進黨中央黨部，與蘇貞昌會面勸說再戰。