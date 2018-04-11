落實地方議會公開透明 立委提修地制法

2018-04-11 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立法院內政委員會進行地方制度法增訂草案審議。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook

地方縣市議會本來應該替民眾嚴加把關，然而105年度總預算案審議完成的縣市中，新竹、苗栗、南投、雲林及嘉義等五個縣總預算竟然是「零刪減」。為此，時代力量立委徐永明、民進黨立委黃國書提出《地方制度法》修正草案，期望透過立法讓各地方議會都能像國會一樣公開透明。

徐永明表示，多年零刪減預算的縣市其中嘉義縣預算連4年零刪減、新竹縣連12年、苗栗縣更是高達22年零刪減預算。曾有苗栗縣議員指出，因議事不透明，許多預算案就私底下被「喬掉」了。徐永明說，不光只是建立直播系統，也必須像國會一樣要有議事查詢系統，以利人民隨時監督。

徐永明說，政治人物每到選舉花錢立廣告看板，但為何在議會期間卻不想讓大家看到做了些什麼？因應年底地方選舉，希望將公開透明這塊推廣到各縣市議會，能強化民眾對政治監督之外，也能讓政治人物展現政績的好機會。

民進黨立委劉世芳認為，地方議會建置轉播或直播系統都需要經費，這些經費內政部又沒有補助，而現在要立法普及到所有地方議會，各縣市的財政也不相同，全台有204個鄉鎮市代表會，要全台普及的難度會很高。

民進黨立委李俊俋表示，反對直接透過地方制度法修正，按照徐永明的版本，是要中央立法干涉地方自治，中央和地方是夥伴關係，但地方立法機關的權限不是由中央立法直接處理，這之間應透過地方制度法的修正還是地方自治條例修正，要多加考量。

內政部政務次長花敬群表示，兩委員版本都非常清楚且方向一致，考量各地方立法機關依現行地方立法機關組織準則及政府資訊公開法之規定，目前22個地方議會均訂有錄音錄影及旁聽規則，為近一步落實議會公開透明，建議考量由內政部修正現行地方立法機關組織準則。