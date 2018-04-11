不滿黃煌雄任促轉會主委 黃國昌批民進黨：當年遺憾都忘了嗎？

2018-04-11 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌。圖／本報系資料照 分享 facebook

行政院日前公布促轉會主委由前監委黃煌雄接任，時代力量黃國昌今天上節目批總統府副秘書長姚人多，用過去完全不相干的事拿來丟泥巴戰，只為了達到轉移焦點效果。黃強調，不是完全否認黃煌雄，但就事論事，當年民進黨強力批判，蘇貞昌、蔡英文都忘記了嗎？

黃國昌表示，2013年配合前總統馬英九違法亂紀的檢察總長黃世銘，在馬英九提名監委包庇下，最後竟然沒有被彈劾，當時扮演關鍵角色的不就是監委黃煌雄嗎？黃世銘身為檢察總長，但他因為個人違法行為導致整個檢查系統的公信力倒閉，而關鍵的一票黃煌雄卻被提名是要平復司法不法的促轉會主委，這要怎麼告訴人民相信司法？

黃國昌認為，當一個檢察總長拿監聽資訊洩露給總統，法律確定判黃世銘有罪，但最後卻沒彈劾成功，反而因此順利退休，當時最關鍵的一票就是黃煌雄，而當時不只民間團體在批判，民進黨立委和當時主席蘇貞昌以及蔡英文都同表遺憾，但現在卻提名黃煌雄任主委，這些人都忘記了嗎？

節目中主持人問，姚人多層在節目上說黃國昌在太陽花學運時期，進總統府見當時副秘書長蕭旭岑，也是黑箱作業。黃國昌駁斥，姚人多只是移轉焦點，當年完全沒進總統府，確實有與蕭旭岑見面，但只是在外面咖啡廳，談的只是希望馬政府撤回服貿讓立院實質審查，且現場也不是只有他還有另外一位媒體人，這根本不是黑箱。

另外之前外界傳林昶佐和洪慈庸要投靠民進黨，對於年底選舉時代力量的看法，黃國昌說，完全相信林、洪兩人不會離開時代力量，向來他就事論事，不看彼此之間關係，目前採分區負責方式，希望把時力所推出的參選人送進地方議會，打造更透明實質監督能力的議會。

對於近日民進黨擬推蘇貞昌參選新北市長，黃國昌說，這幾天外界都拿他當時說不選第三次的片段，不斷來打臉他認為他說話不算話，但這真的沒必要來大作文章，反觀國民黨的參選人就沒這樣說過嗎？很多說不選的人最後也都出來選。

至於林昶佐是否要代表時力參選台北市長，黃國昌表示，這部分很早前就說不排除，目前仍還在討論中。主持人問時力支不支持柯文哲，黃國昌說，柯市長在財政紀律、效率和果斷力確實很有一套，但無法認同兩岸一家親的說法，無法很攏統的說支不支持，但可以就不同層面來面對柯文哲。