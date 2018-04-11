親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣進高齡社會
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

評／「天然反統一」的年輕世代 有七成願為台灣而戰

資策會CEO被爆偷吃前妻閨蜜 圈內人：請出肥貓得罪人

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18聯合報 記者周志豪╱即時報導

馬英九辦公室發言人徐巧芯。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
馬英九辦公室發言人徐巧芯。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
分享
台北地檢署調查國民黨過去黨產處分案，昨派出4位檢察官突襲前往國民黨委任的眾達律師事務所調閱資料，並扣走7件資料，今天媒體點名追查前總統馬英九任黨主席時處分三中案。馬辦發言人徐巧芯回應，趁馬訪美，北檢的「放話事業」又再度展開。

徐巧芯表示，馬英九去年11月底接受長達14.5小時破卸任元首紀錄的馬拉松偵訊後，之後特定媒體即連日「爆料」，繪聲繪影指馬英九處分黨產時各種「疑點」與「證據」，儘拿著錯誤訊息誤導大眾，直到馬親自前往北檢告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉及洩密後才沈寂下來，但現在似乎又開始冷飯熱炒。

徐巧芯說，卡管、毀馬似乎都有SOP，北檢辦馬英九、台大準校長管中閔的速度都像閃電一樣快，只要碰上藍營政治人物被「民眾」檢舉，就興沖沖地查案去了；但對綠營政治人物遭質疑時卻充耳不聞，比方說內政部長葉俊榮兼課案就沒聽到有人吭聲。

徐巧芯揶揄，北檢查案不打緊，但過程中又經常出現那種以偵查不公開為名，但只約束他人不管好自己的情況，對外放話痕跡再明顯不過，令人遺憾。徐說，北檢啊北檢，這一碗冷飯實在放太久，都快變成「ㄆㄨㄣ」了，就別再沾沾自喜拿出來當寶貝了吧！

徐巧芯馬英九黨產

相關新聞

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

不滿黃煌雄任促轉會主委 黃國昌批民進黨：當年遺憾都忘了嗎？

2018-04-11 12:33

影／「卡管」無極限 外界質疑教育部赴陸兼職標準不一

2018-04-11 13:22

天然反統一的年輕世代 有七成願為台灣而戰

2018-04-11 12:58

蔡英文批馬時代推綠能慢？ 藍委：拉「馬維拉」救援

2018-04-11 12:54

未查李茂生反串被酸 葉毓蘭：屠夫口中頌經不也功德？

2018-04-11 12:30

台灣獲邀WHA？ 陳時中：希望不大 但努力是必要的

2018-04-11 11:49

會不會獲邀WHA？ 吳釗燮：不容我們樂觀

2018-04-11 11:21

影／胡文琦被陳菊告 今再批大砲打小鳥

2018-04-11 11:13

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

總統出訪直飛訪史瓦濟蘭 外交部：從未計畫過境其他國家

2018-04-11 10:40

呂秀蓮讚朱立倫、侯友宜政績　羅智強：愈來愈像公道伯

2018-04-11 10:01

變美棋子？ 蔡總統：我們也是棋手

2018-04-11 00:59

化粧品宣稱醫療效果 最高罰500萬

2018-04-11 00:29

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03

總統擘畫台灣藍圖 力推非核加速產業轉型

2018-04-10 22:34

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

將任經濟部次長 曾文生曾施鐵腕建管線維運安全

2018-04-10 21:18

陳師孟欲查黃世銘案 不服被指違一案不兩查

2018-04-10 20:42

影／《龍介台語小教室》老的靠名聲 少年的靠打拚

2018-04-10 18:43

監獄人滿為患 綠委林岱樺提案降低假釋門檻

2018-04-10 17:50

綠營酬庸國防安全研究院董事人選？ 王定宇：沒有此事

2018-04-10 17:49

影／「沒有最扯只有更扯」 王世堅送龍袍諷柯文哲

2018-04-10 17:38

強娶不成貂蟬變母豬 葉毓蘭：台灣前途堪憂

2018-04-10 17:02

立院三讀 化粧品宣稱醫療效能最高罰500萬

2018-04-10 16:54

外交部：WHO偏向中國 但不放棄參與WHA

2018-04-10 16:46

立委提修刑法降假釋門檻 綠委：讓台灣廢死更難達成

2018-04-10 16:34

【重磅快評】賴神大談台獨工作 小英「知道分際」？

2018-04-10 16:24

查黨產案 北檢至國民黨委託律師事務所調資料爆衝突

2018-04-10 16:22

國際刑事司法互助法 三讀通過

2018-04-10 15:48

政院拍板 黃煌煇任海委會主委、曾文生任經濟部次長

2018-04-10 15:41

【龍介直播】雙北布局牽動2020 對岸看好賴揆問大位？

2018-04-10 15:30

上午初選落馬 余筱萍競選LINE框下午狂踢人

2018-04-10 15:06

接府秘 陳菊哽咽:退休再回高雄

2018-04-10 15:00

柯P議會報告受阻 藍營：勇敢撤換吳音寧

2018-04-10 14:51

柯P自稱「真命天子」 王世堅送龍袍酸：給你過過癮

2018-04-10 14:45

連勝文：要振興資本市場 只有對全世界投資人開放

2018-04-10 14:36
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

強娶不成貂蟬變母豬 葉毓蘭：台灣前途堪憂

2018-04-10 17:02

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00

周玉蔻：民進黨民調 蘇貞昌只落後侯友宜0.1%

2018-04-10 20:11

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

蘇貞昌曾說不選第三次 侯友宜嘆：跟神明說清楚就好啦

2018-04-10 23:49

獨／14日打撈墜海黑鷹 若有罹難人員遺骸將就地相驗

2018-04-10 15:34

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

上午初選落馬 余筱萍競選LINE框下午狂踢人

2018-04-10 15:06

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

柯P自稱「真命天子」 王世堅送龍袍酸：給你過過癮

2018-04-10 14:45

周玉蔻稱蘇貞昌只落後0.1% 民進黨打臉：沒這份民調

2018-04-10 23:34

現在墾丁消費太貴？呂捷：錯！墾丁一直都這麼貴

2018-04-10 23:09

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

警訊！ 台灣正式進入高齡社會

2018-04-10 14:28

老外困惑「中華台北」是什麼？ 經濟學人撰文解釋

2018-04-10 13:28

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

擊退余筱萍初選奪冠 吳沛憶：很意外、很驚訝

2018-04-10 15:25

有人傳話給洪耀福別提名蘇？ 葉元之：若非這5人我請G排

2018-04-10 17:54

監獄人滿為患 綠委林岱樺提案降低假釋門檻

2018-04-10 17:50

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

台灣正式邁入高齡社會 每7個人就有1個是老人

2018-04-10 23:38

查黨產案 北檢至國民黨委託律師事務所調資料爆衝突

2018-04-10 16:22

史上最激烈國民黨苗栗市長初選 3人拚頭過身就過

2018-04-10 13:34

國防安全院「綠油油」？江啟臣：難免酬庸之譏

2018-04-10 14:26

余筱萍初選未過 余天：不會再鼓勵她從政

2018-04-10 13:26

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03

蔡英文何時出海看國軍操演？日期一變再變

2018-04-10 23:35

頭份市長徐定禎獲民黨禮讓 宣布無黨籍參選縣長

2018-04-10 18:28

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top