扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



馬英九辦公室發言人徐巧芯。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 台北地檢署調查國民黨過去黨產處分案，昨派出4位檢察官突襲前往國民黨委任的眾達律師事務所調閱資料，並扣走7件資料，今天媒體點名追查前總統馬英九任黨主席時處分三中案。馬辦發言人徐巧芯回應，趁馬訪美，北檢的「放話事業」又再度展開。

徐巧芯表示，馬英九去年11月底接受長達14.5小時破卸任元首紀錄的馬拉松偵訊後，之後特定媒體即連日「爆料」，繪聲繪影指馬英九處分黨產時各種「疑點」與「證據」，儘拿著錯誤訊息誤導大眾，直到馬親自前往北檢告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉及洩密後才沈寂下來，但現在似乎又開始冷飯熱炒。

徐巧芯說，卡管、毀馬似乎都有SOP，北檢辦馬英九、台大準校長管中閔的速度都像閃電一樣快，只要碰上藍營政治人物被「民眾」檢舉，就興沖沖地查案去了；但對綠營政治人物遭質疑時卻充耳不聞，比方說內政部長葉俊榮兼課案就沒聽到有人吭聲。

徐巧芯揶揄，北檢查案不打緊，但過程中又經常出現那種以偵查不公開為名，但只約束他人不管好自己的情況，對外放話痕跡再明顯不過，令人遺憾。徐說，北檢啊北檢，這一碗冷飯實在放太久，都快變成「ㄆㄨㄣ」了，就別再沾沾自喜拿出來當寶貝了吧！