會不會獲邀WHA？ 吳釗燮：不容我們樂觀

外交部長吳釗燮上午列席立法院外交委員會受訪表示，今年是否受邀出席WHA的確不容樂觀。記者高彬原／攝影 分享 facebook

第71屆WHA將於5月21日至26日在瑞士日內瓦舉行，我國過去皆以觀察員身份與會，但去年卻未獲邀請函，今年能否拿到邀請函，外交部長吳釗燮表示，的確不容我們樂觀，但他強調，即使在此情形之下，還是會用盡所有努力方式，希望台灣獲邀進入世衛大會，若沒有辦法進入世衛大會，外交部也會採用其他方式讓台灣的聲音被聽聞。

外交部今於立法院針對「當前國際局勢下，我國推動參與第71屆世界衛生大會WHA相關作為」進行報告，指出各項情資顯示「世界衛生組織」（WHO）處理我國立場偏向中國，回應我國友邦及友我國家進洽時，仍以聯合國大會第2758號、WHA第25.1兩決議及「一中原則」等與台灣參與WHA無關的理由為託詞，近期更透過國際非政府組織（INGO）打壓我非政府組織參與INGO的名稱與地位，也讓今年所面臨的挑戰比去年更高。

為求爭取WHA獲邀，外交部推動三階段工作，並於7日發動第二階段工作，透過友邦提案，要求將「邀請台灣以觀察員參與世界衛生大會」提案列入今年WHA議程，籲請WHA屏棄政治考量，自醫衛角度儘速寄發台灣邀請函。然而，吳釗燮指出，今年情勢不容台灣樂觀，但強調今年進洽力道比以往更強。外交部國組司司長徐佩勇也在立法院證實，美國副助卿曾與我磋商，協助我推動參加WHA。

今年1月美國眾議院通過「支持台灣參與世界衛生大會（WHA）法案」，除支持台灣參與世界衛生組織（WHO），也要求美國務卿每年應就協助台灣參與WHA向國會提出報告作法。吳釗燮指出，美國行政部門最近一次是在3月向國會提出報告。

民進黨立委王定宇於立院質詢時，詢問美國務卿向美國會年度協助台灣參與WHA的報告中，比較以往有何不同？徐佩勇表示，美國這次有特別提到，美方會和理念相近國家及台灣一起合作，協助我方推動參與WHA；同時美國也特別在報告中提出，去年美衛生部長普萊斯在WHA大會時，美方「condemn」（譴責）WHO沒有能夠邀請台灣出席WHA，過去美方報告中不會寫。