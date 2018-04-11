影／胡文琦被陳菊告 今再批大砲打小鳥

2018-04-11 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前國民黨發言人胡文琦遭總統府祕書長陳菊控告妨害名譽，胡文琦今在立法院舉行記者會，批評陳菊大砲打小鳥，是綠色執政恐怖。國民黨立委陳學聖也出席聲援胡文琦，支持黨內敢講真話的年輕人，盼胡不要因此變成「下一個張雅屏」。

胡文琦在去年4月舉行記者會出示公文，指行政院疑似介入參與民進黨初選的立委林岱樺囑託案並著手調查，他公開質疑陳菊把行政院當成民進黨的高雄市長初選戰場，陳菊因此控告他妨害名譽，胡前天收到傳票。

前國民黨發言人胡文琦舉行「陳菊綠色恐怖追殺 文琦藍色大砲不怕!射出去的砲彈沒有回頭的道理」記者會。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

胡文琦強調，記者會內容絕對有所本，絕非刻意造謠生事，也絕對經得起檢驗。胡文琦表示，駐日代表謝長廷過去常說「國民黨的種種作為，我一直都有合理的懷疑」，那他拿出行政院外流的公文也是「合理的懷疑」。

胡文琦說，他的記者會根本稱不上誹謗，後續傾綠的「美麗島電子報」董事長吳子嘉亦在其媒體持續爆料監督，表示這公文內容確實有合理接受公評檢視的空間與理由，「但陳菊不敢告吳子嘉只敢告我」。就像前總統陳水扁所說，陳菊早就超越選對會跟秘書長的職務，被這種身分的人告到底，該哭該笑？

胡文琦呼籲陳菊勿以新潮流系統派系之私，利用行政資源調查同黨立委之後，再以司法動作企圖追殺在野黨政黨政治的合理的監督與懷疑及爆料來源。

陳學聖則心疼胡文琦，為黨付出拿出有憑有據的證據出來，為什麼要挨告？他今天出來聲援，就是怕胡文琦變成下一個張雅屏，張日前在選舉過程被屏東縣縣長潘孟安告毀謗，後遭判刑2年10個月，目前正在桃園監獄服刑。陳學聖感嘆，選舉當中本來有很多的火花和擦撞，但從來沒有一個人因為選舉的文宣被告判刑，而且真的入監服刑。