陳師孟調扁案紀錄 司法院：需判決確定才能調

2018-04-11 11:45 中央社 台北11日電



監察委員陳師孟。聯合報系資料照 分享 facebook

司法院秘書長呂太郎今天表示，監察委員陳師孟來函要求調閱前總統陳水扁案的開庭紀錄，目前正請高等法院了解相關案件是否判決確定，若判決未確定，則不能調卷。

鏡週刊日前報導，陳師孟秘密發函給台北地院，要求調閱扁案第一次開庭至一審宣判無期徒刑期間的所有開庭錄音、錄影檔及承審庭長蔡守訓、法官吳定亞及受命法官徐千惠判處陳水扁有罪的評議簿，以調查扁案法官在審判陳水扁過程中，有無偏頗失當。

呂太郎上午到立法院司法及法制委員會列席進行司法院民國107年度立法計畫報告。

國民黨立委吳志揚質詢時問到，陳水扁相關案件停審，正在保外就醫中，但陳師孟調卷調了哪些案件？如果相關案件沒有定讞，調卷是不是會影響判決？國民黨立委林德福也問到相關問題。

呂太郎說，陳師孟是正式發公文，希望調取扁案某天的開庭紀錄，但根據大法官釋字325號解釋，「訴訟案件在裁判確定前就偵查、審判所為之處置及其卷證等，監察院對之行使調查權，本受有限制」，因此案件沒有判決確定前，不能調卷。

他說，監察法施行細則也有規定，案件繫屬中，監委不宜調查。

呂太郎又說，相關問題目前請高等法院了解，陳師孟調卷的內容，相關案件是否已判決確定，沒有確定的話，就拒絕提供。