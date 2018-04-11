桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



行政院人事行政總處官網今天早上突然宣布，桃園市4月11日下午停止上班上課，訊息出來後引起一陣騷動，不少人看了直問「真的假的」？

桃園市政府人事處長張建智說，致電詢問人事總處是系統測試，已請人事總處加註說明，桃園下午仍正常上班上課，他也打趣地說，看了官網訊息還真的「以為準備要放假了呢」。