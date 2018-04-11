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終極的邊緣人反撲：如何預防陌生者間重大犯罪？

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43聯合報 記者張裕珍╱即時報導

行政院人事行政總處官網今天早上突然宣布，桃園市4月11日下午停止上班上課，訊息出來後引起一陣騷動，不少人看了直問「真的假的」？

桃園市政府人事處長張建智說，致電詢問人事總處是系統測試，已請人事總處加註說明，桃園下午仍正常上班上課，他也打趣地說，看了官網訊息還真的「以為準備要放假了呢」。

一名市府公務員表示，看了這告示嚇了一跳，忍不住欣喜若狂，打算要下班回家，沒想到竟是玩笑一場，「愚人節都過那麼久」，覺得難過。

依據行政院人事行政總處官網資訊，桃園市今天下午停止上班、停止上課，但桃園市政府剛...
依據行政院人事行政總處官網資訊，桃園市今天下午停止上班、停止上課，但桃園市政府剛回應並無此事。圖／擷取自行政院人事行政總處官網
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