深澳電廠爭議 詹順貴駁：瑞芳保育區未禁止開發

2018-04-11 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



新北市府不滿深澳電廠港區擴建位處瑞芳保育區，環保署副署長詹順貴今天在立法院接受媒體聯訪時說，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集，「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」

詹順貴說，主持環評大會時，漁署署表示沒有進一步意見，新北市有口頭及書面表達意見，不過都從空氣汙染反對深澳電廠，有局部提到當地生態豐富，但「沒有說因為是水產保育區所以反對開發或解編」，沒有明確提出論述。他說，任何保護、保育區禁止、限制何種行為，要看法源依據以及因此制定的保育保護計畫明定禁止利用的行為。

他說，如果新北市覺得保育區很重要，應該在環評大會一再提出，不是只從空汙角度反對。若新北市認為保育區內不能開發，可直接寫在公告的事項內禁止變更、新增硬體設施。

記者詢問保育區禁止捕撈等的意義，不就在於保護生態？ 詹順貴說，那要公告清楚。他強調，新北的新聞稿也只有說珊瑚豐富，新北市長「朱立倫的臉書有說保育區不能開發嗎？」詹順貴表示，重點是第一次專案小組已列為結論，新北市政府要自問，針對台電的回應有無反對。