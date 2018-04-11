呂秀蓮讚朱立倫、侯友宜政績 羅智強：愈來愈像公道伯

2018-04-11 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



民進黨近日積極勸進前台北縣長蘇貞昌回鍋再選年底新北市長，迎戰由國民黨籍現任新北市長朱立倫力挺的前副市長侯友宜。民進黨籍前副總統呂秀蓮昨天受訪時卻肯定，朱與侯新北市做的不錯。總統府前副秘書長羅智強表示，呂「愈來愈像公道伯」。

呂秀蓮昨天接受廣播訪問時表示，朱立倫與前副手侯友宜，兩人在新北市8年確實做得不錯，如今侯友宜順利出線，「民進黨要戒慎恐懼」。

羅智強分析，侯友宜出線後逼得民進黨非得把蘇貞昌這老將請出，正證明侯友宜自身條件實力，以及朱立倫在新北八年的治績為底，「呂秀蓮最近愈來愈像公道伯」。