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台灣關係法39年 駐美代表高碩泰：美台關係基石

2018-04-11 09:39中央社 華盛頓10日專電

駐美代表高碩泰。聯合報系資料照
駐美代表高碩泰。聯合報系資料照
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今天是台灣關係法簽署生效39週年，駐美代表高碩泰投書「國家利益」表示，台灣關係法像座堅實的橋梁，將美台堅定聯繫39年，這項法律也將繼續作為台美密切夥伴關係的基石。

1979年4月1日時任美國總統卡特簽署台灣關係法，使其成為美國正式法律，並追溯至當年1月1日生效。今天正是台灣關係法生效39週年的日子。

高碩泰投書「國家利益」（The National Interest）指出，39年前，美國簽署旨在協助「維護西太平洋和平、安全與穩定」的台灣關係法，不僅增進跨區域的和平與繁榮，也是台美近40年來緊密聯繫的堅實基礎。

今年3月16日，美國總統川普簽署台灣旅行法，這項由美國參眾兩院一致通過的法律，鼓勵台美各層級官員互訪。這項法案的通過是一大進展，但如果沒有台灣關係法提供這類交流的基礎，這一目標不可能實現。

另一個例證是美國在2017年11月將台灣納入美國全球入境計畫（Global Entry），允許持有台灣護照的民眾進入美國時，得以快速通關。台灣政府也正在研擬在主要機場啟用「境外通關」措施，便利兩國民眾往來。這些努力都延續台灣關係法加強台美民間交流目標。

與此同時，高碩泰表示，美國與台灣共同應對國際社會面臨的嚴峻挑戰，建立全球合作與培訓框架，分享人道主義救援與救災經驗、推動婦女創業與政治參與，促進民主與人權核心價值，以解決全球與區域問題。

高碩泰表示，台灣關係法體現美國對台灣的基本承諾，包括持續對台銷售防衛性武器系統與服務，讓台灣得以成為區域和平、穩健關鍵。台灣關係法像是座堅實的橋梁，將美台堅定聯繫39年，也將繼續成為台美密切、無懈可擊夥伴關係的基石。

台灣關係法高碩泰台灣旅行法

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