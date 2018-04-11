蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



蔡英文總統就任即將兩年。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影 分享 facebook

蔡英文總統日前接受年代新聞台專訪時，被問到過去許多關鍵時刻未露面，常遭質疑是「神隱少女」。蔡總統表示，其實她是接近民眾的，「只是你不知道我在接近你而已」。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書諷刺，「你不知道我在接近你！原來蔡英文是pm2.5呀？」

蔡英文總統就任即將兩年，洪孟楷說，被問到神隱少女時，蔡英文總統竟然回答「你不知道我在接近你」。不知是玩笑還是真心話，接近卻被民眾視而不見，難道蔡總統以為自己是pm2.5嗎？看不見，卻真實存在！因為民進黨上任後讓空汙真的變嚴重了！

他說，接下來蔡英文總統一定還會再上國內外的媒體訪問，其主要原因有三：

「第一，就是要提醒大家現在還是我當家，也要為過去兩年的政績做個報告，但不及格的分數，好像不會因為一直掛在嘴邊說嘴，就變及格。

第二：面對兩岸已經停滯的關係，蔡總統可望再透過媒體向對岸放話，只是不知道這次是又想出什麼考卷？還是想要再交白卷，或是壓根子不想交卷。如果只是老調重彈，那麼其實拿去年的錄影來播放即可，也不需勞師動眾了。

第三：年底選戰加溫，面臨民進黨台北市推不出人選、新北市最後還是老將回鍋的局面，炒熱年底選情讓來吹哨壯膽總是需要，所以頻上訪問，也是一種黨主席帶頭衝選舉的方式。」

洪孟楷說，如果人民都不知道你在接近，這代表沒存在感，而不是親民。無論如何，到2020年的5月20日前還有兩年多，總統不作為每個月都還能領到薪水，但台灣的競爭力不能容許一天的怠慢，不作為！就是害台灣、而非愛台灣！