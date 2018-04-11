變美棋子？ 蔡總統：我們也是棋手

2018-04-11 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統。 圖／取自年代新聞 分享 facebook 面對詭譎複雜的美中台關係，台灣是否會變成美國的棋子，蔡英文總統接受媒體專訪時表示，不要小看台灣，台灣的經濟和國防都有相當實力，很多人說我們是別人的棋子，但不要忘了，「我們自己也是棋手，我就順勢操作。」

年代電視台昨天播出蔡總統專訪，對於主持人提到，對岸領導人習近平將國家主席的任期取消，兩岸是否會產生變數，對抗風險是否提高；蔡總統認為，我們面臨的外部情勢愈來愈複雜，變動性愈來愈大，對國安團隊是很嚴酷的考驗；就是在把基本面做好的同時，掌握變動中的情勢，以及在變動中的情勢，去順勢操作。

蔡總統說，我們國家的規模與實力，要逆勢操作幾乎不可能，必須掌握情勢、順勢操作；另外，也要找出利害相關者，「跟利害相關者的選擇，在對的時間合作、協力」，這都是政治外交裡面非常重要的功夫。

蔡總統指出，我們必須強化國防，並不是說一定會發生戰爭、武力衝突，但任何一個國家都會健全自己的防衛體系，才能嚇阻潛在敵人，把武力當作一種選項，這些都是要去做的事情。

蔡總統說，軍售或軍購，或是國防加強，取決於政府有無決心，政府要發展國防自主，必須投入資源，當其他國家看到時，也會比較願意協助。

至於採徵兵或募兵，蔡總統說，好的募兵制，不必然會比單純的徵兵制差，募兵制至少服役三年，可以再延續，所以軍人可有效且充足的訓練，服役時間比較久，會比較有經驗。如果所有的人都當兵，役男都要花一年時間在軍隊裡，社會所需人力資源會緊縮。

蔡總統說，她希望持續改善募兵制，等到好的募兵制到位後，再來檢驗。如果兵力還是不夠，就去檢討如何組成才足夠。

對於外界指稱年改不利募兵，蔡總統說，年改有利於募兵，不是不利於募兵，因為年改對現役軍人的退休方案比現在好很多，因為有年改，募兵會更順暢。