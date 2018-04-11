化粧品宣稱醫療效果 最高罰500萬

立法院昨天三讀修正「化粧品衛生管理條例」部分條文，提高化粧品廣告不實罰則。圖為藥妝店的化妝品廣告。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

立法院昨天三讀通過「化粧品衛生管理條例」部分條文修正案，過去化粧品廣告不實，衛生單位依法最多只能罰五萬元，新制將罰款額度提高，另增訂若宣稱醫療效能，最高可處五百萬元，祭出重罰提醒業者別觸法。

食藥署醫粧組科長洪國登表示，化粧品衛生管理條例已四十年沒修正，為跟上國際潮流，幾乎修正了全法條文。洪國登說，部分規定趨嚴，例如未來所有化粧品業者須符合藥品優良製造規範（ＧＭＰ），但會給六年緩衝期，業者可請民間機構協助驗證，再由食藥署事後審查。若審查發現不符ＧＭＰ，可依法處二萬元以上、五百萬元以下的罰鍰。

此次修法最重要的是，以往食藥署每年都會接獲不少的化粧品誇大不實廣告，例如「肌膚擦了馬上回春」、「毛孔迅速滲透」等。洪國登說，現行規定最高開罰五萬元，但初犯者多半僅被罰一萬元，就算罰得再高也只有五萬元，嚇阻力低。

洪國登指出，新制除提高廣告不實罰款，可處四萬元以上、廿萬元以下罰鍰，另增訂若化粧品宣稱醫療效能，可處六十萬元以上、五百萬元以下罰鍰。若情節重大，得勒令業者更正廣告，下架所有違規商品。

百貨業者指出，很多國際品牌化粧品的功能都是英翻中，如英文的「Anti-aging」甚至會出現在產品瓶身上，翻譯中文就是「抗老」，但台灣主管機關就覺得這是宣稱療效，對於新規品牌可能會感到無奈但還是會配合。

國民黨立委李彥秀則質疑，目前全台約有一千家左右化粧品業者，只有五十七家業者符合規定，認證涉及整個產業結構、專業人力，顯然都不是業者單方能解決，政府應有配套措施。