蔡總統：年改有利於募兵

2018-04-10 23:04 中央社 台北10日電



總統蔡英文表示，募兵情況還不錯，「以國防部跟我報告，沒有說不足的現象」，且年金改革有利於募兵，年改對現役軍人的退休方案比現在好很多；因為年改，募兵會更順暢。

蔡總統8日接受年代新聞「新聞面對面」專訪，節目內容於昨晚與今晚播出。

被問到民眾可能因年改對政府沒信任感，不願進入軍中服務？蔡總統表示，年改有利於募兵，而不是不利於募兵。年改對現役軍人的退休方案比現在好很多，反而因有年改，募兵會更順暢。

談到募兵制，蔡總統說，好的募兵制必然比單純徵兵制好，但不好的募兵制就不知道了；希望持續改善募兵制，讓它變成是好的募兵制，隨時檢討兵力是否足夠。

另一方面，蔡總統表示，要考慮如果所有人都去當兵，每年役男要花一年在軍隊，以目前人口結構，社會所需人力資源一定會緊縮。

至於募兵成效，蔡總統說，其實募兵情況還不錯，「以國防部跟我報告，沒有說不足的現象」，倒是軍官階層要加速補足，不是一年全補足，而是逐年補足。

蔡總統表示，現代精密武器確實需受過充足訓練的士兵操作，徵兵制僅一年，無法完成；志願役役期較長，可以達成。招募志願役時，要特別注意讓士兵受的專業訓練與未來社會接軌，做好整個設計，相信可招募到所需人才。

軍官方面，總統表示，希望來源多元化，現在軍方也在大學裡找好的大學生，願意在大學時期接受軍事訓練，畢業後可擔任軍官，起薪有新台幣5萬元，比起一般大學畢業生好很多。此外，士官長轉任軍官也是可能的來源，但接軌工程要做好。