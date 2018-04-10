年底選戰 蔡總統：政治版圖會變動

2018-04-10 22:46 中央社 台北10日電



兼任民主進步黨主席的總統蔡英文談及今年地方選戰時表示，「不能假設有些地方我們永遠都會打贏，也不能假設有些地方是永遠會輸」，換句話，須有心理準備，政治版圖會變動。

蔡總統8日接受年代新聞「新聞面對面」專訪，節目內容於昨晚與今晚播出。

蔡總統表示，即使在中央執政處於初期的困難期，整體來講，從民進黨內部民意調查看起來，滿不滿意是一件事，但支持民進黨的力道沒流失太多。

民調數字是否顯現基層不滿意民進黨執政？蔡總統說，執政一定有困難的地方，民進黨經過不到2年的努力，現在開始會慢慢看出成效。民進黨責任在於告訴選民過去這段時間民進黨努力做出的成效，讓選民覺得民進黨真的在做事，且真的有成效。

蔡總統表示，或許很多支持者覺得改革速度沒期待得快，或執行方式不是熟悉的方式，很多時候疏於溝通；急行軍過程中會排除一些障礙，很多事不會講究姿態、修辭，多多少少得罪一些人，「這一路會得罪很多人」，但走到一定程度回頭看會發現，確實走了很長一條路。

蔡總統說，或許不能一步到位，但過去2年很多事是一步步往前走，且走了很長一段路，是有進步，選舉時要站出來告訴選民「我們回頭看看，確實是不太一樣」。

談及年底縣市長選舉，蔡總統表示，民主化社會，選民自主性高，能否說服選民繼續給予民進黨執政機會，對現在沒執政、將來想有執政機會的地方，要靠民進黨努力，讓選民做最後決定，說服選民給民進黨一個機會「試試看，會真的很不一樣」。

現在執政縣市部分，蔡總統說，希望繼續執政，拿出最好說服力，說服選民「讓我們繼續執政是最好的選項」，民進黨要在幾個挑戰性較高縣市，強化候選人能量，在施政上更完整說明，能量不足部分也要盡全力補足。

蔡總統說，從現在到（11月24日）投票那天，大家共同努力目標是能否有效說服選民，「這是最重要的、這是對我們的試煉」。