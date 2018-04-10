笑談喵星人 蔡總統：我是蔡想想的休閒

2018-04-10 22:42 中央社 台北10日電



外界好奇日理萬機的總統蔡英文除喵星人蔡想想，還有什麼休閒？蔡總統笑說，「我是蔡想想的休閒，不是牠是我的休閒」；蔡總統還透露，已練就處在一個空間，完全放鬆的功力。

蔡總統8日接受年代新聞「新聞面對面」專訪，節目內容於昨晚與今晚播出。

外界好奇，蔡總統除貓女兒「蔡想想」，還有沒有其他休閒？

蔡總統笑說：「我是蔡想想的休閒，不是牠是我的休閒，不要搞錯了。」

蔡總統說，小時候大家都認為她很內向，但內向中養成的功力就是可處在一個空間裡完全放鬆，讓思想四處流動，有時是一片空白，這是她的減壓方法，讓思考不受任何情境干擾。

蔡總統還透露，每天約清晨6時許起床，約9時會去辦公室；這段期間會先看CNN（美國有線電視新聞網）、BBC（英國廣播公司），了解世界發生了什麼事，也看一下主要市場發生了什麼事，再看看財經報紙，了解這週、今天可能發生什麼事，或看看專業財經台。

蔡總統說，把所有的事整理完了，告訴幕僚要做什麼事，9時進辦公室開始處理政治問題，接見外賓等，中午依舊是午餐會；午餐會有時會在官邸裡，她會讓貓去外面放鬆，貓也喜歡去外面玩，「可是怕牠們一出去，像斷了線風箏不回來了，所以要站在那裡看住」。

蔡總統透露，她養的3隻退役導盲犬，「隨時都會衝過來」，雖然導盲犬現在不必服役了，還是要有一定的紀律訓練，不要隨便向主人衝過來，「有一次還把我衝倒了」。她會給予三隻大狗互動性訓練，給牠們一些零食。

蔡總統說，有時也會上網，「看看有什麼人，對我有何指教」。

至於蔡總統會不會上PTT？蔡總統說，通常是看摘要，PTT是一行一行的字，很花眼力。另外，也會看看有什麼事，總統府的回應沒出來，會打電話問幕僚「你們為什麼沒有回應？」